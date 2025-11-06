El tiempo en Pontecesures: previsión meteorológica para hoy, jueves 6 de noviembre

Hoy, 6 de noviembre de 2025, Pontecesures se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas inestables. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con tormenta, lo que indica la posibilidad de lluvias intensas y tormentas eléctricas. La probabilidad de precipitación es del 100% en los periodos de la mañana, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para un día húmedo y potencialmente peligroso.

Las temperaturas se mantendrán estables a lo largo del día, oscilando entre los 11 y 16 grados . A primera hora, se registrarán temperaturas de 11 grados, aumentando ligeramente a 12 grados en las horas centrales del día. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando el 100% en la mañana y bajando gradualmente a un 88% por la tarde. Esto puede hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es.

El viento soplará desde el suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 23 km/h en las primeras horas, disminuyendo a medida que avance el día. A pesar de que la velocidad del viento será moderada, las ráfagas podrían intensificarse durante las tormentas, lo que podría generar condiciones de riesgo en áreas expuestas.

A medida que el día avance, se espera que las tormentas continúen, aunque la intensidad de la lluvia podría variar. En las horas de la tarde, la probabilidad de tormenta disminuirá, pero aún se prevén intervalos nubosos con lluvias escasas. La precipitación acumulada podría alcanzar hasta 4 mm en las primeras horas, con lluvias más ligeras en la tarde.

Es importante que los residentes de Pontecesures tomen precauciones, especialmente aquellos que planean actividades al aire libre. La combinación de tormentas y viento puede crear condiciones peligrosas, por lo que se recomienda evitar desplazamientos innecesarios y estar atentos a las actualizaciones meteorológicas.

En resumen, el día de hoy en Pontecesures estará marcado por un tiempo inestable, con tormentas y lluvias que dominarán la jornada. Mantenerse informado y preparado será clave para afrontar las condiciones meteorológicas adversas que se prevén.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-05T20:57:12.