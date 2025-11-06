El tiempo en Ponteareas: previsión meteorológica para hoy, jueves 6 de noviembre

Hoy, 6 de noviembre de 2025, Ponteareas se verá afectada por un tiempo mayormente inestable, con una alta probabilidad de precipitaciones y tormentas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con tormentas y lluvias escasas que comenzarán a manifestarse. La probabilidad de precipitación es del 100% en los periodos más críticos, especialmente entre la 1 y las 7 de la mañana, y de nuevo entre la 7 y la 1 de la tarde.

Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 10 y 11 grados durante la mañana, alcanzando un máximo de 17 grados en las horas centrales del día. Sin embargo, la sensación térmica puede verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá en niveles altos, alcanzando el 100% en las primeras horas y descendiendo gradualmente a un 87% hacia la tarde. Esto puede generar una sensación de frío mayor a la esperada, por lo que se recomienda a los ciudadanos vestirse adecuadamente.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se prevén rachas que alcanzarán hasta los 32 km/h desde el suroeste en las primeras horas, disminuyendo a medida que avance el día. A partir de la tarde, el viento se tornará más suave, con velocidades que rondarán entre los 3 y 10 km/h, lo que podría ofrecer un respiro en medio de las condiciones adversas.

A medida que se acerque la tarde, el cielo comenzará a despejarse ligeramente, aunque las nubes seguirán dominando el panorama. Las probabilidades de tormenta disminuirán significativamente después de la 1 de la tarde, aunque no se descartan chubascos aislados. La temperatura comenzará a descender nuevamente hacia la noche, alcanzando los 12 grados hacia el final del día.

Es importante que los habitantes de Ponteareas se mantengan informados sobre las condiciones meteorológicas y tomen precauciones, especialmente si planean actividades al aire libre. La combinación de lluvia, viento y temperaturas frescas puede hacer que la jornada sea incómoda, por lo que se aconseja estar preparados para cambios repentinos en el tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-05T20:57:12.