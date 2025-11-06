El tiempo en Ponte Caldelas: previsión meteorológica para hoy, jueves 6 de noviembre

El día de hoy, 6 de noviembre de 2025, Ponte Caldelas se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto y tormentoso. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto con tormentas, lo que podría generar condiciones inestables en la región. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para la lluvia.

Las temperaturas se mantendrán estables a lo largo del día, oscilando entre los 10 y 14 grados . Este rango de temperatura, combinado con la alta humedad relativa que se mantendrá en torno al 100% durante la mayor parte del día, creará una sensación de frío y humedad que podría resultar incómoda para quienes se encuentren al aire libre.

En cuanto a la precipitación, se prevé que la cantidad de lluvia acumulada sea significativa, con valores que podrían alcanzar hasta 3 mm en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, la lluvia se tornará más escasa, aunque no se descartan chubascos intermitentes. La lluvia será acompañada de tormentas, especialmente en las primeras horas de la mañana, con una probabilidad de tormenta del 75% en el periodo de 01:00 a 07:00 y del 35% entre las 07:00 y las 13:00.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se espera que sople desde el oeste y suroeste, con velocidades que alcanzarán hasta 25 km/h en las primeras horas, disminuyendo gradualmente a lo largo del día. Las rachas máximas de viento podrían llegar a los 45 km/h, lo que podría generar condiciones de incomodidad y, en algunos casos, afectar la visibilidad.

A medida que se acerque la tarde, el cielo permanecerá cubierto, pero la intensidad de las tormentas y la lluvia disminuirá. La temperatura comenzará a descender ligeramente, alcanzando un mínimo de 11 grados hacia el final del día. La puesta de sol se producirá a las 18:21, momento en el cual las condiciones meteorológicas seguirán siendo inestables, aunque se espera que la actividad tormentosa disminuya.

Es recomendable que los residentes de Ponte Caldelas tomen precauciones al salir, especialmente en las primeras horas del día, y que estén atentos a las actualizaciones meteorológicas, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-05T20:57:12.