El tiempo en Poio: previsión meteorológica para hoy, jueves 6 de noviembre

El día de hoy, 6 de noviembre de 2025, Poio se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto con tormenta, lo que indica que la probabilidad de precipitaciones es alta. De hecho, se prevé que la lluvia comience a caer con fuerza, alcanzando un total de 2 mm en las primeras horas, y se mantendrá en torno a 0.6 mm en el periodo siguiente.

La temperatura durante el día oscilará entre los 11 y 17 grados , comenzando con un ambiente fresco por la mañana y alcanzando su punto más cálido hacia la tarde. A medida que avancen las horas, la temperatura se estabilizará en torno a los 14 grados, lo que podría resultar en un día algo frío, especialmente con la humedad relativa que se mantendrá alta, alcanzando el 100% en las primeras horas y bajando gradualmente a un 84% hacia el final del día.

El viento soplará desde el suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 25 km/h en la mañana, aumentando a 50 km/h en las horas más activas. Esta combinación de viento y lluvia podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros. A lo largo del día, se espera que el viento mantenga una velocidad constante, lo que podría generar un ambiente algo incómodo para quienes se encuentren al aire libre.

La probabilidad de tormenta es significativa, con un 75% de posibilidad en las primeras horas del día, lo que sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones climáticas adversas. A medida que avance la jornada, esta probabilidad disminuirá, pero aún se mantendrá un 35% en las horas de la tarde.

En resumen, el tiempo en Poio para hoy será mayormente nublado y tormentoso, con lluvias intermitentes y temperaturas frescas. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones, especialmente si planean salir, y que estén atentos a las actualizaciones meteorológicas, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-05T20:57:12.