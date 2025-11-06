El tiempo en Pazos de Borbén: previsión meteorológica para hoy, jueves 6 de noviembre

El día de hoy, 6 de noviembre de 2025, Pazos de Borbén se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto y tormentoso. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto con tormenta, lo que podría generar condiciones inestables. La probabilidad de precipitación es del 100% durante las primeras horas, lo que indica que la lluvia será casi segura. Las cantidades de precipitación previstas son moderadas, con un total de 2 mm en el periodo inicial, disminuyendo a 1 mm en las horas siguientes.

A medida que avance el día, la situación meteorológica no mejorará significativamente. Las tormentas continuarán, aunque la intensidad de la lluvia podría ser escasa en algunos momentos. En las horas de la tarde, se prevé que la lluvia se mantenga en torno a 1 mm, con un cielo cubierto y condiciones de tormenta persistentes. La temperatura se mantendrá relativamente estable, oscilando entre los 10 y 11 grados , lo que puede resultar en un ambiente fresco y húmedo.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas y disminuyendo ligeramente a lo largo del día, pero manteniéndose por encima del 90% en la mayoría de los periodos. Esto contribuirá a una sensación de frío, especialmente con la presencia del viento. Las rachas de viento serán notables, con velocidades que alcanzarán hasta 41 km/h en las primeras horas, provenientes del suroeste. A medida que el día avanza, la velocidad del viento disminuirá, pero se mantendrá en torno a los 20 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más baja.

La probabilidad de tormenta también es alta, especialmente en las primeras horas del día, con un 75% de posibilidad de que se produzcan tormentas. Sin embargo, esta probabilidad disminuirá a un 30% en las horas de la tarde, lo que sugiere que aunque las tormentas serán menos frecuentes, el riesgo no se eliminará por completo.

En resumen, los habitantes de Pazos de Borbén deben prepararse para un día de clima inestable, con cielos cubiertos, lluvias y tormentas. Se recomienda llevar paraguas y abrigarse adecuadamente para enfrentar las bajas temperaturas y la humedad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-05T20:57:12.