El tiempo en Oia: previsión meteorológica para hoy, jueves 6 de noviembre

El día de hoy, 6 de noviembre de 2025, Oia se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de tormentas y lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% entre las 01:00 y las 07:00, lo que sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones húmedas y potencialmente tormentosas.

Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 17 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 13:00. La sensación térmica puede verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando el 92% en la mañana y disminuyendo ligeramente a medida que avanza el día. Esto puede hacer que las temperaturas se sientan más frescas de lo que realmente son, especialmente en las primeras horas.

El viento soplará del oeste, con velocidades que alcanzarán hasta 21 km/h en las horas más activas de la mañana. A medida que el día avanza, la velocidad del viento disminuirá, pero se mantendrá constante, lo que podría contribuir a una sensación de frescura en el ambiente. Las rachas máximas de viento se registrarán en torno a los 52 km/h, lo que podría generar algunas molestias, especialmente en áreas expuestas.

A lo largo del día, la probabilidad de tormentas será alta en la mañana, con un 70% entre la 01:00 y las 07:00, disminuyendo drásticamente a un 5% entre las 07:00 y las 13:00. Sin embargo, la posibilidad de lluvias escasas persistirá, con acumulaciones que podrían llegar a 0.8 mm en las primeras horas y 0.4 mm en la siguiente franja horaria. A partir de las 13:00, las condiciones mejorarán ligeramente, aunque el cielo seguirá cubierto.

La tarde presentará un panorama similar, con temperaturas que se mantendrán en torno a los 15 grados y una humedad que podría hacer que la sensación térmica sea más baja. Las lluvias se volverán menos probables, pero no se descartan completamente, especialmente en las horas cercanas al ocaso, que ocurrirá a las 18:23.

En resumen, Oia experimentará un día mayormente nublado con lluvias escasas y temperaturas frescas. Se recomienda a los residentes que se preparen para condiciones húmedas y ventosas, especialmente en las primeras horas del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-05T20:57:12.