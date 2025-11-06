El tiempo en O Rosal: previsión meteorológica para hoy, jueves 6 de noviembre

El día de hoy, 6 de noviembre de 2025, O Rosal se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la probabilidad de precipitación se mantendrá alta, alcanzando un 100% entre las 01:00 y las 07:00, lo que sugiere que es probable que se registren lluvias durante este periodo. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 12 grados en las primeras horas, aumentando ligeramente a 13 grados hacia el mediodía.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando el 100% en la mañana, lo que contribuirá a una sensación de bochorno. A medida que el día progrese, la humedad disminuirá gradualmente, pero se mantendrá en niveles elevados, rondando el 80% por la tarde. Esto puede hacer que las condiciones se sientan más frías de lo que realmente son, especialmente con el viento que soplará desde el oeste a velocidades que oscilarán entre 20 y 30 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 39 km/h en las primeras horas.

A lo largo del día, el cielo permanecerá cubierto, con momentos de nubosidad variable. Las condiciones de nubosidad se mantendrán estables, con un predominio de nubes altas y cubiertas, lo que limitará la aparición de rayos de sol. La probabilidad de tormenta es baja después de las 07:00, pero las lluvias ligeras continuarán siendo una posibilidad hasta la tarde, con un 95% de probabilidad de precipitación entre las 19:00 y la 01:00.

En cuanto a la visibilidad, se espera que sea reducida en las primeras horas debido a la lluvia y la alta humedad, mejorando ligeramente a medida que avanza el día. Sin embargo, es recomendable que los residentes de O Rosal tomen precauciones al desplazarse, especialmente en carreteras que puedan estar resbaladizas por la lluvia.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 15 grados hacia las 21:00. La combinación de la baja temperatura y la alta humedad podría generar una sensación térmica más fría, por lo que se aconseja abrigarse adecuadamente si se planea salir. En resumen, el día se caracterizará por un tiempo inestable, con lluvias intermitentes y temperaturas frescas, lo que invita a disfrutar de actividades en interiores.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-05T20:57:12.