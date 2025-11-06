El tiempo en O Porriño: previsión meteorológica para hoy, jueves 6 de noviembre

El día de hoy, 6 de noviembre de 2025, O Porriño se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 6 de la mañana, se espera que las condiciones sean especialmente inestables, con una probabilidad de precipitación del 100% y una probabilidad de tormenta del 75%. Las lluvias, aunque ligeras, podrían acumular hasta 1 mm en este periodo.

A medida que avance la mañana, las precipitaciones continuarán, aunque con una intensidad menor. Entre las 7 y las 13 horas, se prevé que la lluvia sea escasa, con acumulaciones que rondarán los 0.6 mm. La temperatura se mantendrá en torno a los 12-13 grados , lo que puede resultar en un ambiente fresco y húmedo. La humedad relativa será alta, alcanzando valores cercanos al 94%, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las bajas temperaturas.

Durante la tarde, las condiciones meteorológicas comenzarán a mejorar ligeramente. A partir de las 14 horas, se espera que la lluvia cese, aunque el cielo permanecerá cubierto. Las temperaturas alcanzarán un máximo de 17 grados , proporcionando un respiro en comparación con la mañana. Sin embargo, la humedad seguirá siendo elevada, con valores que oscilarán entre el 60% y el 68%.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con rachas que alcanzarán hasta 39 km/h en las primeras horas del día, disminuyendo gradualmente a lo largo de la jornada. Esto puede generar una sensación de frío, especialmente en combinación con la alta humedad. A medida que se acerque la noche, el viento se calmará, con velocidades que rondarán los 6-9 km/h.

En resumen, O Porriño experimentará un día mayormente cubierto con lluvias escasas y temperaturas frescas. Se recomienda a los ciudadanos que se preparen para condiciones inestables en la mañana, llevando paraguas y abrigos. A medida que avance el día, aunque las lluvias cesarán, el cielo permanecerá nublado, y las temperaturas se mantendrán frescas, por lo que es aconsejable vestirse adecuadamente para el tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-05T20:57:12.