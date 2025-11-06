El tiempo en O Grove: previsión meteorológica para hoy, jueves 6 de noviembre

El día de hoy, 6 de noviembre de 2025, O Grove se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% entre las 01:00 y las 07:00, lo que sugiere que es muy probable que se registren lluvias durante este periodo. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 14 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco y húmedo.

A medida que avance el día, la probabilidad de tormenta disminuirá significativamente, pasando del 80% en la mañana a un 0% entre las 13:00 y las 19:00. Sin embargo, el cielo seguirá cubierto, con descripciones que indican un ambiente muy nuboso y cubierto en general. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 16 grados , alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 93% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a una sensación de bochorno. A medida que avance la jornada, la humedad disminuirá ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.

En cuanto al viento, se espera que sople del oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 17 y 43 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 63 km/h en las primeras horas, lo que podría generar condiciones de viento fuerte, especialmente en áreas expuestas. Esto podría afectar actividades al aire libre, por lo que se recomienda precaución.

A medida que se acerque la tarde, la probabilidad de lluvia se mantendrá, aunque las cantidades esperadas son escasas, con registros que no superan los 1 mm en total. Sin embargo, es importante estar atentos a posibles cambios en las condiciones meteorológicas, ya que el tiempo puede ser variable.

En resumen, O Grove experimentará un día mayormente cubierto, con lluvias escasas y temperaturas frescas. Se aconseja a los residentes y visitantes que se preparen para un tiempo húmedo y ventoso, y que consideren llevar paraguas o impermeables si planean salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-05T20:57:12.