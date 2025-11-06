El tiempo en Nigrán: previsión meteorológica para hoy, jueves 6 de noviembre

El día de hoy, 6 de noviembre de 2025, Nigrán se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta la mañana, se espera un cielo cubierto con tormenta, lo que podría generar algunas precipitaciones, especialmente en el periodo de 00:00 a 07:00, donde la probabilidad de lluvia alcanza el 100%. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 13 grados , con una humedad relativa que se mantendrá alta, rondando el 97% en las primeras horas.

A medida que avance el día, el cielo permanecerá cubierto, aunque las lluvias serán menos intensas. La precipitación acumulada podría llegar a 2 mm en las primeras horas, disminuyendo a 0.4 mm en la tarde. La temperatura se mantendrá estable, alcanzando un máximo de 17 grados en las horas centrales del día, mientras que la humedad relativa comenzará a descender, situándose en torno al 80% hacia la tarde.

El viento soplará del oeste, con velocidades que oscilarán entre 30 y 36 km/h en las primeras horas, disminuyendo gradualmente a medida que el día avanza. En la mañana, se registrarán rachas de hasta 55 km/h, lo que podría generar una sensación de frío mayor a la real. A partir de la tarde, el viento se calmará, con velocidades que rondarán los 10 km/h hacia el final del día.

La probabilidad de tormentas también variará a lo largo del día. En las primeras horas, se espera un 75% de probabilidad de tormenta, que disminuirá a un 20% en la tarde y se mantendrá en 0% durante la noche. Esto sugiere que, aunque las condiciones serán inestables al inicio, la situación mejorará hacia la tarde y noche.

En resumen, Nigrán experimentará un día mayormente cubierto con lluvias escasas y tormentas en las primeras horas, seguido de un tiempo más estable y fresco a medida que avance el día. Se recomienda a los residentes estar preparados para condiciones de lluvia y viento fuerte en la mañana, pero con la expectativa de que el tiempo mejore hacia la tarde.

