El tiempo en Mos: previsión meteorológica para hoy, jueves 6 de noviembre

Hoy, 6 de noviembre de 2025, Mos se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas adversas. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con tormentas, lo que indica un inicio de jornada complicado. La probabilidad de tormenta es alta, alcanzando un 75% en las primeras horas del día, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para posibles lluvias intensas.

A lo largo de la mañana, la situación no mejorará significativamente. Las tormentas continuarán, acompañadas de lluvia escasa, con precipitaciones que se estiman en 2 mm en la primera parte del día. La temperatura se mantendrá en torno a los 11-12 grados , lo que puede resultar fresco y húmedo, especialmente con la alta humedad relativa que alcanzará el 100% en las primeras horas.

A medida que avance la jornada, las condiciones seguirán siendo inestables. La lluvia se mantendrá intermitente, con acumulaciones que podrían llegar a 1 mm en las horas siguientes. La temperatura se estabilizará en torno a los 12-13 grados, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría debido al viento. Este soplará del suroeste, con rachas que alcanzarán hasta 36 km/h, lo que podría generar un ambiente incómodo para quienes se encuentren al aire libre.

Durante la tarde, la probabilidad de tormenta disminuirá, pero las nubes seguirán cubriendo el cielo, manteniendo un ambiente gris y sombrío. La lluvia escasa persistirá, con acumulaciones que podrían llegar a 0.5 mm. La temperatura alcanzará un máximo de 13-15 grados, pero la sensación de frío se verá acentuada por el viento, que se mantendrá en torno a los 20-30 km/h.

Hacia el final del día, la situación meteorológica no mostrará grandes cambios. La probabilidad de lluvia se mantendrá, aunque las precipitaciones serán mínimas. La temperatura descenderá ligeramente, y se espera que al caer la noche, el termómetro marque alrededor de 11-12 grados. La humedad relativa se mantendrá alta, lo que podría generar una sensación de incomodidad.

En resumen, el día en Mos se caracterizará por un tiempo inestable, con tormentas y lluvias intermitentes. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones, especialmente si planean salir, y que estén atentos a las actualizaciones meteorológicas a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-05T20:57:12.