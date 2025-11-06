El tiempo en Moraña: previsión meteorológica para hoy, jueves 6 de noviembre

El día de hoy, 6 de noviembre de 2025, Moraña se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto con tormenta, lo que podría generar condiciones inestables. La probabilidad de precipitación es del 100% en los periodos de la mañana, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias, aunque estas serán en su mayoría ligeras.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 11 y 15 grados . En las primeras horas, la temperatura será de 11 grados, aumentando ligeramente a 12 grados hacia el mediodía. A medida que avance la tarde, se alcanzarán los 15 grados, pero la sensación térmica podría verse afectada por el viento. La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, pero aún manteniéndose en niveles significativos.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 20 y 25 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 50 km/h en los momentos más intensos. Esta combinación de viento y humedad podría hacer que la sensación de frío sea más pronunciada, por lo que se recomienda a los habitantes de Moraña vestirse adecuadamente para enfrentar estas condiciones.

A medida que avance el día, se prevé que las tormentas se mantengan, aunque la intensidad de la lluvia podría disminuir en la tarde. Sin embargo, la probabilidad de tormentas se mantendrá alta, especialmente en las primeras horas de la mañana y durante la tarde, con un 75% de probabilidad de tormenta en los periodos más críticos. Esto sugiere que es prudente estar preparado para posibles interrupciones en actividades al aire libre.

En resumen, Moraña experimentará un día mayormente cubierto con tormentas y lluvias escasas, temperaturas frescas y un viento notable. Se aconseja a los residentes que tomen precauciones ante las condiciones climáticas adversas y que estén atentos a las actualizaciones meteorológicas a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-05T20:57:12.