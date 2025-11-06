El tiempo en Mondariz: previsión meteorológica para hoy, jueves 6 de noviembre

Hoy, 6 de noviembre de 2025, Mondariz se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas inestables. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con tormentas y lluvias escasas que afectarán la región. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en los periodos de la mañana, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para la posibilidad de chubascos intermitentes.

Las temperaturas se mantendrán frescas a lo largo del día, oscilando entre los 10 y 16 grados . En las primeras horas, se espera que la temperatura se sitúe en torno a los 11 grados, descendiendo ligeramente a 10 grados en la mañana. A medida que avance el día, se prevé un ligero aumento, alcanzando los 16 grados en la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá en niveles elevados, alcanzando el 100% en las primeras horas y disminuyendo gradualmente a un 57% por la tarde.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se registrarán vientos predominantes del sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 18 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 42 km/h en las horas de la mañana, lo que podría generar una sensación de frío mayor a la esperada. A medida que el día avance, la intensidad del viento disminuirá, pero se mantendrá constante, lo que podría influir en la percepción de la temperatura.

La probabilidad de tormentas es notable, especialmente en las primeras horas del día, con un 75% de posibilidad de que se produzcan tormentas entre la 1 y las 7 de la mañana. Sin embargo, esta probabilidad disminuye a un 35% entre las 7 y la 1 de la tarde, y se espera que las condiciones se estabilicen hacia la tarde, aunque las nubes seguirán dominando el cielo.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas continuarán siendo inestables, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias escasas. La temperatura descenderá nuevamente, alcanzando los 12 grados hacia la noche. Los residentes de Mondariz deben estar atentos a las actualizaciones meteorológicas y prepararse para un día de clima variable, con la posibilidad de llevar paraguas y abrigos para enfrentar las inclemencias del tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-05T20:57:12.