El tiempo en Moaña: previsión meteorológica para hoy, jueves 6 de noviembre

El día de hoy, 6 de noviembre de 2025, Moaña se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana, lo que sugiere que es muy probable que se registren algunas lluvias intermitentes. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 14 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco, especialmente en las primeras horas del día.

A medida que avance la mañana, la temperatura alcanzará su punto máximo de 14 grados a media tarde, pero la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad relativa que se mantendrá alta, alcanzando hasta un 98% en las primeras horas. Esto puede generar una sensación de frío, por lo que se recomienda a los residentes que se vistan adecuadamente para el tiempo.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se espera que sople desde el oeste y suroeste, con velocidades que alcanzarán hasta 36 km/h en las primeras horas, y ráfagas que podrían llegar a los 47 km/h. Esta combinación de viento y humedad puede hacer que las condiciones se sientan más frías de lo que realmente son, por lo que es aconsejable tener precaución si se planea estar al aire libre.

Durante la tarde, la probabilidad de tormentas disminuirá, aunque se mantendrá un 20% de probabilidad de tormenta entre las 07:00 y las 13:00. Sin embargo, la posibilidad de lluvia seguirá presente, con acumulaciones que podrían llegar a 1 mm en total a lo largo del día. Las condiciones nubosas persistirán, lo que limitará la visibilidad del sol, que saldrá a las 08:14 y se ocultará a las 18:22.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, y se espera que se mantengan alrededor de los 14 grados. La humedad seguirá siendo alta, lo que podría generar un ambiente algo incómodo para aquellos que no estén acostumbrados a estas condiciones. En resumen, se recomienda a los habitantes de Moaña que se preparen para un día fresco y húmedo, con la posibilidad de lluvias intermitentes y vientos moderados.

