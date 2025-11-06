El tiempo en Meis: previsión meteorológica para hoy, jueves 6 de noviembre

El día de hoy, 6 de noviembre de 2025, Meis se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas durante las primeras horas de la mañana. A partir de la medianoche y hasta las 6 de la mañana, se espera que la probabilidad de precipitación sea del 100%, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias, aunque en cantidades reducidas, con valores que podrían alcanzar hasta 1 mm en total.

A medida que avance la mañana, las condiciones meteorológicas continuarán siendo inestables, con cielos cubiertos y la posibilidad de tormentas. La temperatura se mantendrá en torno a los 12-13 grados , lo que puede resultar fresco para quienes se desplacen al aire libre. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 96% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de bochorno a pesar de las bajas temperaturas.

Durante la tarde, la situación meteorológica no mejorará significativamente. Se prevé que el cielo permanezca cubierto, con una ligera disminución en la probabilidad de lluvia, aunque aún se podrían registrar chubascos aislados. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 16 grados , lo que podría resultar más cómodo para actividades al aire libre, pero siempre con la precaución de que el tiempo puede cambiar rápidamente.

El viento soplará desde el suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 29 km/h en las horas más activas del día. Esto podría generar una sensación térmica más fría, especialmente en las zonas expuestas. A medida que se acerque la tarde, la velocidad del viento disminuirá ligeramente, pero seguirá siendo un factor a tener en cuenta.

La probabilidad de tormentas también variará a lo largo del día. Mientras que en la mañana se estima un 75% de probabilidad, esta cifra caerá a un 30% en la tarde, lo que sugiere que la actividad tormentosa podría disminuir, aunque no se descarta completamente.

En resumen, el día en Meis se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias escasas y temperaturas frescas. Se recomienda a los residentes y visitantes que se preparen para condiciones inestables, llevando paraguas y abrigos si planean salir. La tarde podría ofrecer un respiro, pero siempre con la posibilidad de que el tiempo cambie repentinamente.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-05T20:57:12.