El tiempo en Meaño: previsión meteorológica para hoy, jueves 6 de noviembre

El día de hoy, 6 de noviembre de 2025, Meaño se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se prevé que las precipitaciones sean constantes, especialmente en los periodos de la mañana y la tarde. La probabilidad de lluvia es alta, alcanzando el 100% en las primeras horas y manteniéndose en niveles significativos durante el resto del día.

Las temperaturas se mantendrán relativamente frescas, oscilando entre los 12 y 14 grados . A primera hora, se registrarán 13 grados, descendiendo ligeramente a 12 grados en la tarde. Esta temperatura, combinada con la alta humedad relativa, que rondará entre el 86% y el 92%, generará una sensación de frío, especialmente para aquellos que se encuentren al aire libre.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se espera que sople desde el suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 27 km/h en las primeras horas, disminuyendo gradualmente a lo largo del día. Sin embargo, se prevén ráfagas más intensas en algunos momentos, especialmente en la tarde, donde la velocidad del viento podría llegar a los 38 km/h. Esto podría generar condiciones de incomodidad, especialmente para quienes realicen actividades al aire libre.

La probabilidad de tormentas es notable, con un 75% de posibilidad en las primeras horas del día, lo que sugiere que podrían presentarse tormentas eléctricas, aunque su intensidad podría variar. A medida que avance la jornada, la probabilidad de tormenta disminuirá, pero las condiciones seguirán siendo inestables.

Es recomendable que los residentes de Meaño tomen precauciones, especialmente aquellos que planean salir. Llevar paraguas y ropa adecuada para la lluvia será esencial. Además, se aconseja estar atentos a las actualizaciones meteorológicas, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente. La combinación de cielos cubiertos, lluvias y viento podría afectar la movilidad y las actividades cotidianas, por lo que es prudente planificar en consecuencia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-05T20:57:12.