El tiempo en Marín: previsión meteorológica para hoy, jueves 6 de noviembre

Hoy, 6 de noviembre de 2025, Marín se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones húmedas y potencialmente tormentosas.

La temperatura se mantendrá relativamente estable, oscilando entre los 12 y 13 grados durante la mayor parte del día. Este rango de temperatura, aunque fresco, es típico para esta época del año en la región. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 94% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa. A medida que avance el día, la humedad disminuirá ligeramente, pero se mantendrá en niveles que podrían hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que alcanzarán hasta 24 km/h en las primeras horas, aumentando a 31 km/h en la tarde. Esto podría generar ráfagas más intensas, especialmente en zonas abiertas. La combinación de viento y lluvia puede hacer que las condiciones se sientan más frías, por lo que se recomienda a los ciudadanos que se vistan adecuadamente para enfrentar el tiempo.

A lo largo del día, se espera que las precipitaciones sean intermitentes, con acumulaciones que podrían llegar a 1 mm en total. Las lluvias más significativas se prevén en la mañana y a primera hora de la tarde, con una disminución en la probabilidad de lluvia hacia la noche. Sin embargo, no se descartan chubascos aislados que podrían ocurrir en cualquier momento, especialmente en las horas de mayor actividad tormentosa.

La probabilidad de tormenta es notablemente alta en la mañana, con un 70% de posibilidad de que se produzcan descargas eléctricas. A medida que el día avanza, esta probabilidad disminuye, pero aún se mantiene un 30% en la tarde. Por lo tanto, es aconsejable que los residentes de Marín permanezcan atentos a las actualizaciones meteorológicas y tomen precauciones si planean actividades al aire libre.

En resumen, el día en Marín se caracterizará por un cielo cubierto, temperaturas frescas, alta humedad y la posibilidad de tormentas y lluvias. Es un día para estar preparados y adaptarse a las condiciones cambiantes del tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-05T20:57:12.