El tiempo en Lalín: previsión meteorológica para hoy, jueves 6 de noviembre

El día de hoy, 6 de noviembre de 2025, Lalín se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con tormentas que podrían generar precipitaciones intermitentes. La probabilidad de lluvia es alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones húmedas y potencialmente inestables.

Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 9 grados durante la mayor parte del día. A medida que avance la jornada, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando hasta 12 grados en las horas centrales. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, oscilando entre el 73% y el 99%. Esto generará un ambiente fresco y húmedo, lo que podría resultar incómodo para quienes se encuentren al aire libre.

El viento soplará desde el suroeste, con rachas que alcanzarán hasta 22 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avanza el día. Las ráfagas de viento podrían llegar a ser más intensas, alcanzando hasta 57 km/h en las horas de mayor actividad. Esta combinación de viento y lluvia podría generar condiciones de inestabilidad, por lo que se recomienda precaución al desplazarse.

A lo largo de la tarde, la probabilidad de tormentas disminuirá, aunque se mantendrá un 50% de posibilidad de que se produzcan en el periodo de 07:00 a 13:00. Sin embargo, a partir de la tarde, la actividad tormentosa se espera que cese, dando paso a un cielo cubierto pero sin precipitaciones significativas. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente hacia la noche, manteniéndose en torno a los 10 grados.

Los ciudadanos de Lalín deben estar atentos a las actualizaciones meteorológicas, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente. Es recomendable llevar paraguas y abrigarse adecuadamente si se planea salir, especialmente durante las horas de mayor probabilidad de lluvia. La jornada se presenta como un día típico de otoño, donde la lluvia y el viento serán protagonistas, recordando a todos la importancia de estar preparados para las inclemencias del tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-05T20:57:12.