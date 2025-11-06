El tiempo en A Illa de Arousa: previsión meteorológica para hoy, jueves 6 de noviembre

El día de hoy, 6 de noviembre de 2025, A Illa de Arousa se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que las condiciones de tormenta se mantengan, especialmente en los periodos de la mañana y la tarde. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en las primeras horas y manteniéndose en torno al 95% durante la mañana.

Las temperaturas se mantendrán relativamente frescas, oscilando entre los 13 y 16 grados . En la mañana, se registrarán temperaturas de 13 grados, aumentando ligeramente a 14 grados en la tarde. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando el 93% en las primeras horas y disminuyendo ligeramente a lo largo del día, pero aún por encima del 80% en la tarde.

El viento soplará desde el suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 34 km/h en las primeras horas, disminuyendo gradualmente a lo largo del día. En la tarde, se espera que la velocidad del viento se mantenga en torno a los 22 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor adicional, especialmente en combinación con la alta humedad.

A medida que avance el día, las condiciones de cielo cubierto continuarán, con intervalos de nubosidad y algunas posibilidades de lluvia escasa. La probabilidad de tormenta será más baja en la tarde, con un 0% de probabilidad entre las 13:00 y las 19:00, pero no se descartan chubascos aislados. La visibilidad podría verse afectada en momentos de lluvia, por lo que se recomienda precaución al conducir.

En resumen, A Illa de Arousa experimentará un día mayormente cubierto con tormentas y lluvias escasas, temperaturas frescas y un viento moderado. Los habitantes y visitantes deben estar preparados para condiciones cambiantes y mantenerse informados sobre las actualizaciones meteorológicas a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-05T20:57:12.