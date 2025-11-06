El tiempo en A Guarda: previsión meteorológica para hoy, jueves 6 de noviembre

Hoy, 6 de noviembre de 2025, A Guarda se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias intermitentes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con tormentas y lluvias escasas que podrían comenzar a manifestarse. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones húmedas.

Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 18 grados , comenzando con un ambiente fresco por la mañana, que irá aumentando ligeramente a medida que avance el día. A medida que el sol se eleva, se espera que la temperatura alcance su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 18 grados. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad y el viento.

La humedad relativa será alta, rondando el 92% en las primeras horas y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles elevados, lo que contribuirá a una sensación de bochorno. Este factor, combinado con las temperaturas frescas, puede hacer que el día se sienta más frío de lo que realmente es.

El viento soplará del oeste, con velocidades que oscilarán entre los 7 y 21 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las primeras horas, alcanzando hasta 52 km/h, lo que podría generar un ambiente ventoso y algo incómodo para actividades al aire libre. A medida que el día avanza, la intensidad del viento disminuirá, aunque se mantendrá constante, lo que podría hacer que las lluvias se sientan más intensas.

En cuanto a las tormentas, la probabilidad de que se produzcan es del 70% en las primeras horas, disminuyendo a un 5% en la tarde y a 0% por la noche. Esto sugiere que, aunque la mañana podría ser más activa en términos de tormentas, la tarde y la noche ofrecerán un respiro, con cielos más tranquilos y menos probabilidad de actividad eléctrica.

A medida que se acerque el ocaso, alrededor de las 18:23, se espera que las condiciones se estabilicen, aunque el cielo permanecerá mayormente cubierto. Los residentes de A Guarda deben estar preparados para un día de lluvia y viento, con la posibilidad de que las condiciones mejoren hacia la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-05T20:57:12.