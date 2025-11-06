El tiempo en Gondomar: previsión meteorológica para hoy, jueves 6 de noviembre

El día de hoy, 6 de noviembre de 2025, Gondomar se prepara para un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de tormenta del 75% entre la 1 y las 7 de la mañana, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones climáticas inestables. La temperatura al amanecer se situará en torno a los 11 grados , aumentando ligeramente a 12 grados a media mañana.

A medida que avance el día, la temperatura se mantendrá relativamente estable, alcanzando un máximo de 17 grados en las horas de la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se espera que se mantenga alta, rondando el 68% durante la mayor parte del día. Esto podría hacer que la temperatura se sienta más fresca de lo que realmente es.

En cuanto a las precipitaciones, se anticipa que se registren alrededor de 2 mm de lluvia entre las 9 y las 10 de la mañana, con lluvias más ligeras de 0.4 mm en la tarde. La probabilidad de precipitación es del 100% en las primeras horas del día, lo que refuerza la necesidad de llevar paraguas o impermeables si se planea salir. A lo largo de la tarde, la probabilidad de lluvia disminuirá, pero no se descartan chubascos aislados.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se espera que sople del oeste con velocidades que alcanzarán hasta 36 km/h en las primeras horas, disminuyendo gradualmente a lo largo del día. Esto podría generar ráfagas que, aunque no sean intensas, podrían resultar incómodas, especialmente en combinación con la lluvia.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 14 grados hacia el final del día. La humedad aumentará ligeramente, lo que podría contribuir a una sensación de frescura. La puesta de sol se producirá a las 18:23, marcando el final de un día que, aunque gris y lluvioso, también ofrecerá momentos de calma entre las tormentas. Los residentes de Gondomar deben estar atentos a las actualizaciones meteorológicas y tomar precauciones adecuadas para disfrutar de su día a pesar de las inclemencias del tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-05T20:57:12.