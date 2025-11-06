El tiempo en Forcarei: previsión meteorológica para hoy, jueves 6 de noviembre

El día de hoy, 6 de noviembre de 2025, Forcarei se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto y tormentoso. Desde las primeras horas de la mañana, la atmósfera estará marcada por un cielo cubierto con tormentas, lo que generará una sensación de inestabilidad. Las precipitaciones comenzarán a intensificarse, con una probabilidad de lluvia del 100% durante las primeras horas del día, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, donde se prevén acumulaciones de hasta 6 mm.

A medida que avance la mañana, las condiciones seguirán siendo adversas, con tormentas y lluvias escasas que persistirán hasta el mediodía. La temperatura se mantendrá constante en torno a los 9 grados , lo que contribuirá a una sensación de frío y humedad en el ambiente. La humedad relativa alcanzará el 100% en las primeras horas, lo que hará que el aire se sienta especialmente denso y húmedo.

El viento, que soplará desde el suroeste, alcanzará velocidades de hasta 29 km/h, con ráfagas que podrían superar los 60 km/h en momentos de tormenta. Esta combinación de viento y lluvia podría generar condiciones peligrosas, especialmente en áreas expuestas. Se recomienda a los residentes que tomen precauciones al desplazarse y eviten actividades al aire libre durante las horas más críticas de la tormenta.

A partir de la tarde, aunque las tormentas comenzarán a disminuir, el cielo permanecerá cubierto, con posibilidades de lluvias escasas que se extenderán hasta la noche. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 11 grados , lo que mantendrá un ambiente fresco y húmedo. La probabilidad de tormentas se reducirá significativamente después de la 01:00, pero aún se espera un 90% de probabilidad de lluvia entre las 19:00 y las 01:00 del día siguiente.

La visibilidad podría verse afectada debido a la lluvia y la niebla, especialmente en las horas de la mañana. Se aconseja a los conductores que mantengan precaución en las carreteras y estén atentos a las condiciones cambiantes. En resumen, el día de hoy en Forcarei estará marcado por un tiempo inestable, con tormentas y lluvias que dominarán el panorama, haciendo de este un día para permanecer en casa y evitar salir innecesariamente.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-05T20:57:12.