El tiempo en A Estrada: previsión meteorológica para hoy, jueves 6 de noviembre

El día de hoy, 6 de noviembre de 2025, A Estrada se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto y tormentoso. Desde las primeras horas de la mañana, se prevé un cielo cubierto con tormenta, lo que indica que los habitantes deben estar preparados para condiciones climáticas adversas. La probabilidad de tormenta es alta, alcanzando un 75% en las primeras horas del día, lo que sugiere que es muy probable que se produzcan descargas eléctricas y lluvias intensas.

A lo largo de la jornada, la precipitación será un factor constante. Se estima que se registrarán entre 1 y 4 mm de lluvia en diferentes periodos, con un total acumulado que podría llegar a ser significativo. La lluvia será escasa en algunos momentos, pero en otros, especialmente durante las horas de mayor actividad tormentosa, se espera que sea más intensa. La probabilidad de lluvia se mantiene en un 100% durante las primeras horas, lo que refuerza la necesidad de precaución.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 10 y 14 grados . En la mañana, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 10 grados, aumentando ligeramente a medida que avanza el día. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por la humedad y el viento. La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, pero aún se mantendrá en niveles elevados, lo que puede hacer que el ambiente se sienta más frío.

El viento soplará desde el suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 60 km/h en las primeras horas, disminuyendo a medida que avanza el día. Esto podría generar condiciones de incomodidad, especialmente para aquellos que se desplacen al aire libre. Las rachas de viento, combinadas con la lluvia y las tormentas, podrían causar problemas de visibilidad y seguridad en las carreteras.

A medida que se acerque la tarde, el cielo permanecerá cubierto, con intervalos de nubosidad y posibles lluvias escasas. La probabilidad de tormenta disminuirá, pero aún se mantendrá un 40% en las horas de la tarde. Los ciudadanos deben estar atentos a las actualizaciones meteorológicas y tomar precauciones al salir, especialmente en áreas propensas a inundaciones o deslizamientos de tierra.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-05T20:57:12.