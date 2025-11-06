El tiempo en Cuntis: previsión meteorológica para hoy, jueves 6 de noviembre

El día de hoy, 6 de noviembre de 2025, Cuntis se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto y tormentoso. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto con tormentas, lo que podría generar precipitaciones significativas. La probabilidad de lluvia es del 100% en los periodos de la mañana, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, y se prevé que las lluvias sean escasas, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 2 mm en las primeras horas del día.

A medida que avance la jornada, las condiciones meteorológicas no mejorarán significativamente. Durante la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 11 grados , con una humedad relativa que alcanzará el 100%, lo que generará una sensación de frío y un ambiente húmedo. La presencia de tormentas y lluvias escasas persistirá hasta el mediodía, aunque se espera que la intensidad de las precipitaciones disminuya ligeramente en la tarde.

El viento soplará del suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 50 km/h en las primeras horas, lo que podría contribuir a un ambiente más fresco y a la sensación de inclemencia. A lo largo del día, la velocidad del viento variará, pero se mantendrá en niveles moderados, oscilando entre 20 y 25 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más baja.

En la tarde, la temperatura podría aumentar ligeramente, alcanzando hasta 15 grados , pero la nubosidad seguirá siendo predominante. La probabilidad de tormentas disminuirá a medida que se acerque la noche, aunque las condiciones seguirán siendo inestables. La humedad relativa comenzará a descender, pero se mantendrá en niveles altos, alrededor del 68% al final del día.

A medida que se acerque el ocaso, previsto para las 18:21, las condiciones seguirán siendo mayormente cubiertas, con la posibilidad de algunas lluvias ligeras. La noche se presentará fresca, con temperaturas que descenderán a los 12 grados . En resumen, los habitantes de Cuntis deben prepararse para un día de clima inestable, con lluvias y tormentas, y tomar precauciones ante las posibles rachas de viento.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-05T20:57:12.