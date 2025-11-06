El tiempo en Catoira: previsión meteorológica para hoy, jueves 6 de noviembre

Hoy, 6 de noviembre de 2025, Catoira se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas inestables. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con tormentas y lluvias escasas que se prevén a lo largo del día. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en las primeras horas y manteniéndose en niveles significativos durante la mañana, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para la lluvia.

Las temperaturas se mantendrán relativamente frescas, oscilando entre los 12 y 16 grados . A primera hora, se registrarán 12 grados, aumentando ligeramente a 13 grados hacia el mediodía. Sin embargo, a medida que avance la tarde, la temperatura podría alcanzar un máximo de 16 grados, aunque la sensación térmica podría verse afectada por la humedad y el viento.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 99% por la mañana y descendiendo gradualmente a lo largo del día, pero aún manteniéndose en niveles elevados, lo que contribuirá a una sensación de bochorno. Este ambiente húmedo, combinado con las temperaturas frescas, puede hacer que la percepción del frío sea más intensa, especialmente para aquellos que se encuentren al aire libre.

El viento soplará del suroeste, con rachas que alcanzarán hasta 60 km/h en las primeras horas del día, lo que podría generar condiciones de incomodidad y, en algunos casos, afectar la visibilidad. A medida que avance el día, la velocidad del viento disminuirá, pero se mantendrá en torno a los 25-30 km/h, lo que podría hacer que las lluvias se sientan más intensas.

La probabilidad de tormentas es notable, con un 80% de posibilidad en las primeras horas de la mañana, disminuyendo a un 35% hacia el mediodía. Sin embargo, a partir de la tarde, la posibilidad de tormentas se reduce a cero, lo que sugiere que las condiciones podrían mejorar hacia la noche.

A medida que se acerque el ocaso, previsto para las 18:21, es probable que las lluvias cesen, dejando un cielo cubierto que podría despejarse parcialmente durante la noche. Los residentes de Catoira deben estar atentos a las actualizaciones meteorológicas y tomar precauciones si planean salir, especialmente en las horas de mayor actividad de las tormentas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-05T20:57:12.