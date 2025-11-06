El tiempo en A Cañiza: previsión meteorológica para hoy, jueves 6 de noviembre

Hoy, 6 de noviembre de 2025, A Cañiza se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas inestables. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una alta probabilidad de tormentas y lluvias escasas. La temperatura se mantendrá constante alrededor de los 9 grados , lo que contribuirá a una sensación de frescor en el ambiente.

A lo largo de la jornada, se espera que la precipitación sea un factor constante, con valores que oscilarán entre 0.4 y 3 mm en diferentes periodos. La probabilidad de lluvia es del 100% en las franjas horarias de la mañana y la tarde, lo que sugiere que los habitantes de A Cañiza deben estar preparados para condiciones húmedas y potencialmente incómodas. Las lluvias serán más intensas en las primeras horas del día, disminuyendo gradualmente hacia la tarde.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que puede generar una sensación de bochorno a pesar de las bajas temperaturas. Este nivel de humedad también puede contribuir a la formación de niebla en algunas áreas, especialmente en las primeras horas del día.

El viento soplará desde el oeste y suroeste, con rachas que alcanzarán hasta 56 km/h en los momentos más intensos. Esta combinación de viento y lluvia puede hacer que las condiciones se sientan más frías de lo que realmente son, por lo que se recomienda a los residentes vestirse adecuadamente para mantenerse cómodos.

A medida que avance el día, el cielo permanecerá cubierto, con una ligera mejora en la probabilidad de lluvia hacia la tarde, aunque las posibilidades de tormenta se mantendrán en un 40% en las horas centrales del día. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 10 grados, lo que sugiere que la tarde será un poco más cálida, pero aún fresca.

Es importante que los ciudadanos de A Cañiza tomen precauciones al salir, especialmente en áreas propensas a inundaciones o deslizamientos de tierra debido a la saturación del suelo. Las condiciones meteorológicas de hoy son un recordatorio de la importancia de estar preparados para cambios rápidos en el tiempo, especialmente en esta época del año.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-05T20:57:12.