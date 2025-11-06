El tiempo en Cangas: previsión meteorológica para hoy, jueves 6 de noviembre

Hoy, 6 de noviembre de 2025, Cangas se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% entre las 01:00 y las 07:00, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones húmedas y potencialmente tormentosas.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 13 y 17 grados . En la madrugada, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 13 grados, aumentando ligeramente a 15 grados durante la tarde. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se situará en torno al 93% al inicio del día y descenderá gradualmente, pero aún se mantendrá alta, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es.

El viento soplará desde el suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 26 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avanza el día. A partir de la tarde, se prevé que la velocidad del viento se mantenga entre 20 y 34 km/h, lo que podría contribuir a un ambiente más fresco y dinámico. Los vientos del oeste también traerán consigo un aumento en la nubosidad y la posibilidad de lluvias intermitentes.

A medida que el día avanza, se espera que la probabilidad de tormentas disminuya, aunque las lluvias ligeras podrían persistir, especialmente en las horas de la tarde y la noche. La precipitación acumulada podría ser de hasta 1 mm, lo que, aunque no es significativo, puede ser suficiente para mantener las calles húmedas y resbaladizas.

Los intervalos nubosos continuarán a lo largo del día, con momentos de nubosidad muy densa, especialmente en las horas de la tarde. La visibilidad podría verse afectada en algunos momentos, por lo que se recomienda precaución al conducir.

En resumen, los cangueses deben prepararse para un día mayormente cubierto, con temperaturas frescas y la posibilidad de lluvias y tormentas. Es un buen momento para llevar paraguas y abrigos, y disfrutar de actividades en interiores, ya que el tiempo no será el más propicio para salir al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-05T20:57:12.