El tiempo en Cambados: previsión meteorológica para hoy, jueves 6 de noviembre

El día de hoy en Cambados se presenta con un panorama mayormente cubierto, con la posibilidad de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que las condiciones se mantengan así durante la mayor parte del día. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para la lluvia, aunque esta será ligera en su mayoría.

Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 16 grados , lo que indica un ambiente fresco, especialmente en las horas más tempranas. A medida que avance el día, se espera que la temperatura se mantenga estable, con un leve aumento en las horas centrales. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 97% en las primeras horas, lo que puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.

El viento soplará desde el suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 34 km/h en las primeras horas del día, disminuyendo gradualmente a lo largo de la jornada. A medida que el viento se estabiliza, se espera que su velocidad baje a alrededor de 15 km/h en las horas de la tarde. Esto puede contribuir a que la sensación de frío se mantenga, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

En cuanto a las tormentas, la probabilidad es significativa en las primeras horas, con un 80% de posibilidad de que se produzcan. Sin embargo, a medida que el día avanza, esta probabilidad disminuye, lo que sugiere que las condiciones podrían mejorar hacia la tarde. A pesar de esto, es aconsejable estar atento a los cambios en el tiempo, ya que las tormentas pueden ser impredecibles.

La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y la niebla, especialmente en las primeras horas del día, por lo que se recomienda precaución al conducir. A medida que se acerque la tarde, las condiciones podrían mejorar, permitiendo que los residentes de Cambados disfruten de un final de jornada más tranquilo, aunque todavía con cielos cubiertos.

En resumen, hoy en Cambados se anticipa un día fresco y húmedo, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias y tormentas, especialmente en las primeras horas. Se aconseja a la población que tome precauciones y esté preparada para las inclemencias del tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-05T20:57:12.