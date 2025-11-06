El tiempo en Caldas de Reis: previsión meteorológica para hoy, jueves 6 de noviembre

Hoy, 6 de noviembre de 2025, Caldas de Reis se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas inestables. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con tormentas y lluvias escasas que se extenderán a lo largo del día. La probabilidad de precipitación es del 100% en las primeras horas, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para la lluvia, aunque esta será ligera en su mayoría.

Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 12 grados durante la mayor parte del día, alcanzando un máximo de 14 grados en las horas centrales. Esta temperatura, combinada con la alta humedad relativa que se espera, que oscilará entre el 63% y el 100%, generará una sensación de frescura, especialmente en las primeras horas de la mañana.

El viento soplará desde el suroeste, con rachas que alcanzarán los 22 km/h al inicio del día, aumentando a 28 km/h en las horas posteriores. Esta intensidad del viento puede contribuir a que las condiciones se sientan más frías, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir. A medida que avance la jornada, la velocidad del viento disminuirá, pero se mantendrá constante, lo que podría generar un ambiente algo incómodo para quienes estén al aire libre.

A lo largo de la mañana y la tarde, se prevé que las lluvias sean intermitentes, con acumulaciones que no superarán los 1.5 mm. Sin embargo, la posibilidad de tormentas se mantendrá alta, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, donde la probabilidad de tormenta es del 75%. A partir de la tarde, la probabilidad de tormentas disminuirá significativamente, aunque las nubes seguirán cubriendo el cielo.

En cuanto a la visibilidad, se espera que sea reducida en las primeras horas debido a la lluvia y la niebla, lo que podría afectar el tráfico y las actividades al aire libre. Se aconseja a los conductores que extremen las precauciones y mantengan una distancia segura.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas continuarán siendo inestables, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias ligeras. La temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 9 grados hacia el final del día. La puesta de sol se producirá a las 18:21, marcando el final de un día que, aunque fresco y húmedo, también ofrece la oportunidad de disfrutar de la belleza de la naturaleza en su estado más dinámico.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-05T20:57:12.