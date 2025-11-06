El tiempo en Bueu: previsión meteorológica para hoy, jueves 6 de noviembre

El día de hoy, 6 de noviembre de 2025, Bueu se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que las precipitaciones comiencen a manifestarse, con un total acumulado de aproximadamente 1 mm en las primeras horas. La probabilidad de lluvia es alta, alcanzando el 100% entre las 01:00 y las 07:00, lo que indica que es muy probable que los residentes experimenten chubascos durante este periodo.

A medida que avance el día, las condiciones meteorológicas se mantendrán inestables. Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 16 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco, pero no excesivamente frío. La humedad relativa será alta, rondando el 94% en la mañana y disminuyendo ligeramente a lo largo del día, lo que puede hacer que la sensación térmica sea más intensa.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevé que sople desde el suroeste, con velocidades que alcanzarán hasta 24 km/h en las primeras horas, aumentando a 31 km/h en la tarde. Las rachas máximas podrían llegar a los 66 km/h, especialmente durante los momentos de tormenta, lo que podría generar condiciones de mal tiempo y afectar la visibilidad en las carreteras.

La probabilidad de tormenta es significativa, con un 70% entre las 01:00 y las 07:00, disminuyendo a un 30% entre las 07:00 y las 13:00. Sin embargo, a partir de la tarde, la posibilidad de tormentas se reduce considerablemente, lo que sugiere que las condiciones podrían mejorar hacia el final del día. A pesar de esto, se recomienda a los ciudadanos que permanezcan atentos a las actualizaciones meteorológicas, ya que la inestabilidad puede provocar cambios repentinos en el tiempo.

En resumen, Bueu experimentará un día mayormente cubierto con lluvias y tormentas en las primeras horas, seguido de un ambiente más templado y ventoso a medida que avanza la jornada. Los residentes deben estar preparados para condiciones cambiantes y tomar precauciones si planean salir, especialmente durante las horas de mayor actividad de las tormentas.

