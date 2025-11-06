El tiempo en Barro: previsión meteorológica para hoy, jueves 6 de noviembre

El día de hoy, 6 de noviembre de 2025, Barro se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto con tormenta, lo que indica un alto potencial de precipitaciones. La probabilidad de lluvia es del 100% en los periodos de la mañana, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones húmedas y posiblemente tormentosas.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 11 y 12 grados durante la mayor parte del día. Este rango térmico, combinado con la alta humedad relativa que alcanzará el 100% en las primeras horas, generará una sensación de frío y malestar, especialmente para aquellos que se encuentren al aire libre. La humedad comenzará a disminuir ligeramente hacia la tarde, pero se mantendrá en niveles elevados, lo que podría contribuir a la sensación de incomodidad.

En cuanto al viento, se registrarán rachas que alcanzarán hasta los 49 km/h, predominando de dirección oeste. Este viento, junto con las condiciones de tormenta, podría generar un ambiente inestable, por lo que se recomienda precaución al desplazarse, especialmente en áreas expuestas. Las ráfagas más intensas se esperan en las primeras horas del día, disminuyendo gradualmente a medida que avanza la jornada.

A medida que el día avance, las lluvias se tornarán más escasas, aunque el cielo permanecerá cubierto. La probabilidad de tormenta disminuirá notablemente en la tarde, pasando del 75% en la mañana a un 0% en la tarde y noche. Sin embargo, es importante no bajar la guardia, ya que las condiciones climáticas pueden cambiar rápidamente.

Para aquellos que planean actividades al aire libre, se aconseja llevar ropa adecuada para la lluvia y estar atentos a las actualizaciones meteorológicas. La visibilidad podría verse afectada por las lluvias y la niebla, especialmente en las primeras horas del día.

En resumen, Barro experimentará un día de clima inestable, con tormentas y lluvias en la mañana, temperaturas frescas y un viento notable. Se recomienda a la población estar preparada y tomar las precauciones necesarias para garantizar su seguridad y bienestar.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-05T20:57:12.