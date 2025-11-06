El tiempo en Baiona: previsión meteorológica para hoy, jueves 6 de noviembre

El día de hoy, 6 de noviembre de 2025, Baiona se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas durante las primeras horas de la mañana. A partir de la medianoche y hasta las 7 de la mañana, se espera un 100% de probabilidad de precipitación, lo que indica que es muy probable que los residentes experimenten chubascos ligeros. La temperatura en este periodo oscilará entre los 12 y 13 grados , con una humedad relativa alta que alcanzará el 97% en la madrugada.

A medida que avance el día, las condiciones meteorológicas se mantendrán mayormente nubladas. La temperatura se estabilizará en torno a los 14 grados durante la mañana y la tarde, mientras que la humedad comenzará a descender ligeramente, aunque se mantendrá en niveles relativamente altos, alrededor del 80% a 82%. Las lluvias se volverán menos frecuentes, pero aún se prevé la posibilidad de lluvias escasas, especialmente en la franja horaria de 9 a 10 de la mañana, donde se anticipa una precipitación de 2 mm.

El viento soplará del oeste, con velocidades que oscilarán entre 30 y 36 km/h en las primeras horas del día, lo que podría generar sensaciones térmicas más frescas. A medida que el día avanza, la velocidad del viento disminuirá, alcanzando velocidades de entre 5 y 10 km/h hacia la tarde y la noche. Esto podría ofrecer un alivio a los que se aventuren al aire libre, aunque la sensación de frescura persistirá debido a la alta humedad.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se espera un 75% de probabilidad entre la 1 y las 7 de la mañana, lo que sugiere que los residentes deben estar preparados para posibles tormentas eléctricas en este periodo. Sin embargo, la probabilidad de tormentas disminuirá significativamente a lo largo del día, cayendo a un 0% entre la 1 y las 7 de la tarde.

A medida que se acerque la noche, las condiciones seguirán siendo mayormente cubiertas, con temperaturas que descenderán a 15 grados . La probabilidad de lluvia se mantendrá baja, con precipitaciones mínimas esperadas. En resumen, Baiona experimentará un día mayormente nublado con algunas lluvias ligeras, temperaturas frescas y vientos moderados, lo que sugiere que es un buen día para actividades bajo techo o para disfrutar de un paseo con abrigo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-05T20:57:12.