El tiempo en As Neves: previsión meteorológica para hoy, jueves 6 de noviembre

El día de hoy, 6 de noviembre de 2025, As Neves se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de tormenta del 70% en las primeras horas, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para posibles chubascos.

Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 11 grados durante la mayor parte del día, con un ligero descenso a 10 grados hacia la tarde. Esta temperatura, aunque fresca, se verá acompañada de una alta humedad relativa, que alcanzará el 100% en las primeras horas y se mantendrá por encima del 90% durante gran parte del día. Esta combinación de humedad y temperaturas frescas puede generar una sensación de frío más intensa, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente.

En cuanto a la precipitación, se espera que caigan alrededor de 0.9 mm de lluvia en las primeras horas, con chubascos adicionales de 0.1 mm en periodos posteriores. La probabilidad de precipitación se mantiene alta, alcanzando el 100% en las primeras horas y disminuyendo ligeramente a un 85% en la tarde. Esto indica que es muy probable que los residentes experimenten lluvias intermitentes a lo largo del día.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 20 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las primeras horas, alcanzando hasta 30 km/h, lo que podría contribuir a una sensación térmica más fría. A medida que avance el día, se espera que la intensidad del viento disminuya ligeramente, aunque seguirá siendo un factor a tener en cuenta.

A medida que se acerque la tarde, el cielo permanecerá cubierto, con una ligera mejora en la probabilidad de tormentas, que caerá a 0% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Sin embargo, la posibilidad de lluvias escasas persistirá, lo que sugiere que los planes al aire libre deben ser reconsiderados.

En resumen, el tiempo en As Neves para hoy será mayormente cubierto, con tormentas y lluvias escasas, temperaturas frescas y alta humedad. Se recomienda a los residentes estar preparados para condiciones invernales y tomar precauciones al salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-05T20:57:12.