El tiempo en Vilanova de Arousa: previsión meteorológica para hoy, miércoles 5 de noviembre

Hoy, 5 de noviembre de 2025, Vilanova de Arousa se prepara para un día marcado por la inestabilidad meteorológica. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia, lo que se mantendrá a lo largo de la mayor parte del día. Las precipitaciones serán constantes, con un total estimado de 9 mm en las primeras horas, disminuyendo a lo largo de la jornada, pero sin llegar a desaparecer por completo.

La temperatura se mantendrá relativamente fresca, oscilando entre los 13 y 19 grados . En las primeras horas, se espera un leve descenso, alcanzando los 17 grados a media mañana y estabilizándose en torno a los 16 grados durante la tarde. Esta temperatura, combinada con la alta humedad relativa, que alcanzará el 100% en algunos momentos, generará una sensación de frío más intensa, especialmente para aquellos que se encuentren al aire libre.

El viento soplará del sur, con rachas que podrían alcanzar hasta los 63 km/h en las horas más activas del día. Esta combinación de viento y lluvia puede provocar condiciones de incomodidad, por lo que se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones si planean salir. Las ráfagas de viento serán más intensas en la tarde, lo que podría generar algunas dificultades en el tráfico y en actividades al aire libre.

La probabilidad de tormenta es alta, con un 60% de posibilidad en las primeras horas, aumentando a un 80% hacia la tarde. Esto sugiere que, además de la lluvia, podrían producirse tormentas eléctricas, lo que añade un elemento de riesgo a las actividades al aire libre. Es aconsejable estar atentos a las alertas meteorológicas y evitar situaciones que puedan poner en peligro la seguridad personal.

A medida que avance el día, se espera que la lluvia disminuya ligeramente, pero las condiciones seguirán siendo mayormente nubladas. Los intervalos de sol serán escasos, y la sensación de humedad persistirá. La tarde se cerrará con temperaturas que rondarán los 14 grados, y la probabilidad de lluvia escasa se mantendrá hasta el final del día.

En resumen, hoy en Vilanova de Arousa se anticipa un día lluvioso y ventoso, con temperaturas frescas y una alta probabilidad de tormentas. Se recomienda a la población que tome precauciones y se mantenga informada sobre las condiciones meteorológicas a lo largo del día.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 5 de noviembre de 2025, Cambados se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias que se intensificarán a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto con lluvia, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos más críticos, especialmente entre la 1 y las 7 de la mañana, y de nuevo entre la 7 y la 1 de la tarde. Las lluvias serán escasas en algunos momentos, pero se prevé que en general la cantidad de agua acumulada sea significativa, alcanzando hasta 16 mm en las horas más activas.

El día de hoy, 5 de noviembre de 2025, Ribadumia se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia, con una probabilidad de precipitación del 100% durante los periodos más críticos del día. Las lluvias serán constantes, aunque se espera que en algunos momentos sean escasas, especialmente en las horas de la tarde.

El día de hoy, 5 de noviembre de 2025, Vilagarcía de Arousa se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, la previsión indica un cielo cubierto con lluvia, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Las temperaturas se mantendrán estables alrededor de los 16 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco y húmedo.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-04T20:52:10.