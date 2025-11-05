El tiempo en Vilagarcía de Arousa: previsión meteorológica para hoy, miércoles 5 de noviembre

El día de hoy, 5 de noviembre de 2025, Vilagarcía de Arousa se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, la previsión indica un cielo cubierto con lluvia, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Las temperaturas se mantendrán estables alrededor de los 16 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco y húmedo.

A lo largo del día, se espera que la lluvia sea variable, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 14 mm en las horas más intensas. La precipitación será más notable entre las 07:00 y las 13:00, donde se prevé que la intensidad de la lluvia aumente. En la tarde, aunque la lluvia persistirá, se anticipa que su intensidad disminuya ligeramente, pero no se descartan chubascos intermitentes.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 100% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas. Este nivel de humedad también puede provocar una sensación de incomodidad, especialmente para aquellos que planean actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se registrarán rachas significativas, especialmente en la tarde, donde se prevén vientos del sur con velocidades que alcanzarán hasta 48 km/h. Esto podría generar condiciones de mal tiempo, por lo que se recomienda precaución al desplazarse, especialmente en áreas expuestas.

La probabilidad de tormentas también es considerable, con un 70% de posibilidad de tormenta entre las 07:00 y las 13:00, y un 80% entre las 13:00 y las 19:00. Esto sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones climáticas adversas, incluyendo posibles tormentas eléctricas que podrían acompañar a la lluvia.

A medida que avance la tarde, el cielo permanecerá cubierto, pero se espera que las lluvias se conviertan en intervalos más ligeros. Las temperaturas comenzarán a descender ligeramente hacia la noche, alcanzando los 14 grados . La puesta de sol se producirá a las 18:23, marcando el final de un día que, aunque lluvioso, también ofrecerá momentos de calma entre las tormentas.

En resumen, el día en Vilagarcía de Arousa se caracterizará por un tiempo inestable, con lluvias persistentes y vientos fuertes, lo que obligará a los ciudadanos a tomar precauciones y a planificar sus actividades con cuidado.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-04T20:52:10.