El tiempo en Vilaboa: previsión meteorológica para hoy, miércoles 5 de noviembre

El día de hoy, 5 de noviembre de 2025, se prevé un tiempo mayormente cubierto en Vilaboa, con la posibilidad de lluvias intermitentes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia escasa, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco. La temperatura se mantendrá en torno a los 17 grados al inicio del día, descendiendo ligeramente a 15 grados en las horas centrales.

A medida que avance la mañana, se espera que la lluvia se intensifique, especialmente entre las 07:00 y las 13:00 horas, con una probabilidad de precipitación del 100%. Durante este periodo, se anticipa que las precipitaciones acumuladas podrían alcanzar hasta 5 mm, lo que podría causar charcos y un suelo resbaladizo. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 94%, lo que contribuirá a una sensación de frío mayor.

El viento soplará del sur y sureste, con rachas que oscilarán entre los 10 y 26 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fresca. A partir de la tarde, el viento se moderará, pero se mantendrá constante, lo que podría generar un ambiente algo incómodo para quienes se encuentren al aire libre.

En la tarde, la temperatura se estabilizará en torno a los 14 grados, y aunque las lluvias podrían disminuir, se mantendrán intervalos nubosos con la posibilidad de lluvias escasas. La probabilidad de tormentas también es significativa, alcanzando un 70% entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que podría traer consigo tormentas eléctricas y lluvias más intensas en algunos momentos.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas descenderán a unos 13 grados. La probabilidad de precipitación seguirá presente, aunque con menor intensidad. Los vientos continuarán soplando del sur, aunque con menor fuerza, lo que podría ofrecer un respiro a quienes busquen salir a disfrutar de la noche.

En resumen, el día en Vilaboa se caracterizará por un tiempo mayormente nublado y lluvioso, con temperaturas frescas y un ambiente húmedo. Se recomienda a los habitantes y visitantes que tomen precauciones al salir, especialmente en las horas de mayor lluvia y viento.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 5 de noviembre de 2025, Moaña se verá afectada por un tiempo mayormente nublado y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia escasa, lo que podría generar un ambiente fresco y húmedo. La temperatura al amanecer se situará en torno a los 19 grados , descendiendo gradualmente a lo largo del día hasta alcanzar un mínimo de 13 grados por la tarde.

Hoy, 5 de noviembre de 2025, Redondela se prepara para un día mayormente nublado, con la posibilidad de lluvias intermitentes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos más críticos, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, y de nuevo entre las 13:00 y las 19:00. Las lluvias serán escasas, pero se espera que en algunos momentos puedan intensificarse, especialmente en la tarde.

El día de hoy, 5 de noviembre de 2025, Soutomaior se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Se espera que la lluvia sea ligera, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 1 mm en las primeras horas y hasta 4 mm en la tarde.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-04T20:52:10.