El tiempo en Vila de Cruces: previsión meteorológica para hoy, miércoles 5 de noviembre

Hoy, 5 de noviembre de 2025, Vila de Cruces se prepara para un día mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos más críticos, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, y de nuevo entre las 13:00 y las 19:00. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 6 mm en el periodo más húmedo.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 11 y 16 grados . La temperatura más alta se registrará a primera hora de la tarde, mientras que por la mañana y al final del día, se espera un ligero descenso. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que alcanzará niveles altos, superando el 90% en las horas más húmedas. Esto generará un ambiente algo bochornoso, especialmente para quienes realicen actividades al aire libre.

El viento soplará del sur, con rachas que podrían alcanzar hasta 60 km/h en los momentos más intensos, especialmente durante la mañana y la tarde. Esta combinación de viento y lluvia podría hacer que las condiciones se sientan más frías de lo que indican los termómetros. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones, especialmente al conducir, debido a la posibilidad de ráfagas fuertes y a la reducción de la visibilidad por la lluvia.

A medida que avance el día, se espera que la probabilidad de tormentas aumente, alcanzando un 80% en el periodo de 19:00 a 01:00. Esto podría traer consigo tormentas eléctricas, por lo que es aconsejable mantenerse informado sobre las alertas meteorológicas y evitar actividades al aire libre durante estos momentos críticos.

La jornada se caracterizará por un ambiente gris y húmedo, con intervalos de nubosidad que podrían dar paso a momentos de lluvia más intensa. A pesar de las condiciones adversas, es un buen día para disfrutar de actividades en interiores, como visitar museos o cafés locales, donde se puede disfrutar de un ambiente acogedor mientras se espera que las condiciones climáticas mejoren en los próximos días.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 5 de noviembre de 2025, A Estrada se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto con lluvia, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Las lluvias serán constantes, aunque en algunos momentos se presentarán de forma escasa, especialmente en las horas intermedias del día.

El día de hoy, 5 de noviembre de 2025, Lalín se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondarán los 15 grados . A medida que avance el día, se espera que las condiciones se deterioren, con la llegada de lluvias que podrían ser intensas en algunos momentos.

El día de hoy, 5 de noviembre de 2025, Silleda se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Se esperan lluvias continuas, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 5 mm en las primeras horas y hasta 4 mm en la tarde.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-04T20:52:10.