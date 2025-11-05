El tiempo en Vigo: previsión meteorológica para hoy, miércoles 5 de noviembre

El día de hoy, 5 de noviembre de 2025, Vigo se verá afectado por un tiempo mayormente nublado con lluvias intermitentes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de 01:00 a 07:00 y de 07:00 a 13:00, lo que sugiere que los habitantes de la ciudad deben estar preparados para la lluvia. Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 19 grados , siendo más frescas hacia la tarde.

A medida que avance el día, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 16 grados, con un leve descenso hacia la tarde. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 96% en las horas más húmedas, lo que puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.

El viento soplará del sur y sureste, con rachas que alcanzarán hasta los 25 km/h en las primeras horas del día, disminuyendo ligeramente a medida que avanza la jornada. Sin embargo, se prevén ráfagas de viento más intensas en momentos de tormenta, especialmente en la tarde, donde la probabilidad de tormenta se incrementa hasta un 90% en el periodo de 19:00 a 01:00. Esto podría generar condiciones de inestabilidad, por lo que se recomienda precaución al desplazarse.

La precipitación acumulada durante el día podría llegar a ser significativa, con valores que oscilan entre 0.5 y 9 mm, siendo más intensas en las horas de la tarde. Las tormentas podrían venir acompañadas de descargas eléctricas, lo que añade un elemento de riesgo a las actividades al aire libre.

A lo largo del día, se alternarán momentos de lluvia escasa con intervalos de nubes densas, lo que dificultará la visibilidad en algunas áreas. Se aconseja a los ciudadanos que tomen precauciones, especialmente en las carreteras, donde el pavimento podría volverse resbaladizo debido a la lluvia.

En resumen, el tiempo en Vigo para hoy será predominantemente nublado con lluvias y tormentas, temperaturas frescas y un viento moderado. Es un día para mantenerse informado sobre las condiciones meteorológicas y actuar con precaución, especialmente en las horas de mayor actividad tormentosa.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 5 de noviembre de 2025, Cangas se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos más críticos. Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 19 grados , lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo a lo largo del día.

El día de hoy, 5 de noviembre de 2025, Moaña se verá afectada por un tiempo mayormente nublado y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia escasa, lo que podría generar un ambiente fresco y húmedo. La temperatura al amanecer se situará en torno a los 19 grados , descendiendo gradualmente a lo largo del día hasta alcanzar un mínimo de 13 grados por la tarde.

El día de hoy, 5 de noviembre de 2025, Mos se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo muy nuboso con lluvias intermitentes, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 19 grados , siendo más frescas durante la tarde y la noche.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-04T20:52:10.