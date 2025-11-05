El tiempo en Valga: previsión meteorológica para hoy, miércoles 5 de noviembre

El día de hoy, 5 de noviembre de 2025, Valga se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto con lluvia, lo que podría generar condiciones de visibilidad reducida y un ambiente húmedo. La precipitación será constante a lo largo del día, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 16 mm en las horas más intensas de lluvia, especialmente entre las 8:00 y las 14:00 horas.

La temperatura se mantendrá relativamente estable, oscilando entre los 12 y 16 grados . Las temperaturas más frescas se sentirán durante la tarde, cuando el termómetro podría descender a los 12 grados. La sensación térmica podría ser más baja debido a la alta humedad relativa, que alcanzará el 100% en algunos momentos del día, lo que acentuará la percepción de frío.

El viento soplará del sur, con rachas que podrían alcanzar hasta 60 km/h, especialmente en las horas de la tarde. Esta combinación de viento y lluvia podría generar condiciones de incomodidad, por lo que se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones al salir, especialmente en áreas expuestas.

La probabilidad de tormentas es alta, con un 75% de posibilidad entre las 13:00 y las 19:00 horas. Esto sugiere que podrían presentarse tormentas eléctricas, acompañadas de lluvia intensa y ráfagas de viento. Es aconsejable estar atentos a las alertas meteorológicas y evitar actividades al aire libre durante los momentos de mayor inestabilidad.

A medida que avance la tarde, se espera que la lluvia disminuya ligeramente, pero las condiciones seguirán siendo mayormente nubladas. La humedad persistente y las temperaturas frescas crearán un ambiente invernal, típico de esta época del año en Valga.

En resumen, el día de hoy se caracterizará por un tiempo lluvioso y fresco, con temperaturas que rondarán entre los 12 y 16 grados , y un viento del sur que podría intensificarse en las horas de la tarde. Se recomienda a la población que tome precauciones ante la posibilidad de tormentas y que se mantenga informada sobre las condiciones meteorológicas a lo largo del día.

