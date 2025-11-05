El tiempo en Tui: previsión meteorológica para hoy, miércoles 5 de noviembre

El día de hoy, 5 de noviembre de 2025, Tui se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, se espera que el cielo esté cubierto con lluvia, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 19 grados , siendo más frescas hacia la tarde.

A lo largo de la jornada, la lluvia será constante, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 11 mm en las horas más intensas. La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando hasta un 98% en las horas de la tarde, lo que podría generar una sensación de incomodidad debido a la combinación de frío y humedad.

El viento soplará del sur y suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 52 km/h en las primeras horas del día. Esto podría generar condiciones de inestabilidad, especialmente en las áreas más expuestas. A medida que avance el día, la velocidad del viento se mantendrá entre 10 y 30 km/h, lo que podría contribuir a un ambiente fresco y húmedo.

A partir de la tarde, se prevé un aumento en la intensidad de las tormentas, con una probabilidad de tormenta del 85% en el periodo de 19:00 a 01:00. Esto sugiere que los residentes de Tui deben estar preparados para condiciones climáticas adversas, incluyendo posibles tormentas eléctricas y ráfagas de viento más fuertes.

La visibilidad podría verse afectada por la lluvia persistente, especialmente en las horas de la tarde y la noche, por lo que se recomienda precaución al conducir. Las condiciones de la carretera podrían deteriorarse debido a la acumulación de agua, lo que podría generar charcos y deslizamientos en áreas propensas.

En resumen, el día de hoy en Tui se caracterizará por un tiempo inestable, con lluvias continuas y tormentas esperadas en la tarde. Los ciudadanos deben estar preparados para un día fresco y húmedo, con la posibilidad de interrupciones en actividades al aire libre. Se aconseja llevar paraguas y abrigarse adecuadamente para enfrentar las inclemencias del tiempo.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 5 de noviembre de 2025, Gondomar se verá afectado por un tiempo mayormente nublado con lluvias intermitentes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se esperan intervalos nubosos con lluvia escasa, lo que podría generar un ambiente fresco y húmedo. La temperatura oscilará entre los 13 y 19 grados , siendo más cálido en las horas centrales del día.

El día de hoy, 5 de noviembre de 2025, O Porriño se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo muy nuboso con lluvias que comenzarán a intensificarse a medida que avance el día. La probabilidad de precipitación es del 100% en varios periodos, lo que indica que es muy probable que los habitantes de la localidad se enfrenten a lluvias continuas.

Hoy, 5 de noviembre de 2025, Salceda de Caselas se prepara para un día marcado por la inestabilidad meteorológica. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia, lo que se mantendrá durante gran parte del día. Las precipitaciones comenzarán a ser más intensas en la madrugada, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 9 mm en las primeras horas, y se espera que continúen a lo largo de la mañana, con un total de 11 mm pronosticados para el periodo de 08:00 a 14:00.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-04T20:52:10.