El tiempo en Tomiño: previsión meteorológica para hoy, miércoles 5 de noviembre

El día de hoy, 5 de noviembre de 2025, Tomiño se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con intervalos de lluvia que se intensificarán en algunos momentos. La temperatura oscilará entre los 13 y 19 grados , siendo más fresca durante la mañana y alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas. A medida que avance el día, la humedad se mantendrá en niveles elevados, rondando el 95% en la tarde, lo que podría generar una atmósfera densa y húmeda.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que la lluvia sea ligera, con acumulados que podrían llegar a 1 mm en las primeras horas y hasta 2 mm en la tarde. La probabilidad de precipitación es del 100% en los intervalos de la mañana y la tarde, lo que indica que es muy probable que los habitantes de Tomiño necesiten paraguas a lo largo del día.

El viento soplará del sur, con rachas que alcanzarán hasta los 34 km/h en la mañana, disminuyendo ligeramente a lo largo del día. Las velocidades del viento se mantendrán entre 15 y 60 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más frías de la mañana y la tarde.

Además, existe una alta probabilidad de tormentas, con un 65% de posibilidad en las primeras horas y aumentando hasta un 90% en la tarde. Esto sugiere que podrían producirse tormentas eléctricas, especialmente en los intervalos de la tarde, lo que podría afectar las actividades al aire libre.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 13 grados . La puesta de sol se producirá a las 18:24, marcando el final de un día que, aunque fresco y húmedo, también traerá consigo la belleza de un paisaje otoñal en Tomiño. Los residentes deben estar preparados para las condiciones cambiantes y tomar precauciones ante la posibilidad de tormentas.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 5 de noviembre de 2025, Oia se verá afectada por un tiempo mayormente nublado con lluvias intermitentes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se prevén intervalos nubosos con lluvia escasa, lo que podría generar un ambiente fresco y húmedo. La temperatura oscilará entre los 13 y 17 grados , siendo más cálida en las horas centrales del día.

El día de hoy, 5 de noviembre de 2025, O Rosal se verá afectado por condiciones meteorológicas adversas, con un cielo mayormente cubierto y la probabilidad de tormentas. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un ambiente nublado, con tormentas que podrían comenzar a manifestarse a partir de la madrugada. La temperatura oscilará entre los 14 y 18 grados , lo que sugiere un día fresco, especialmente en las horas más tempranas.

El día de hoy, 5 de noviembre de 2025, Tui se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, se espera que el cielo esté cubierto con lluvia, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 19 grados , siendo más frescas hacia la tarde.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-04T20:52:10.