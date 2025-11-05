El tiempo en Soutomaior: previsión meteorológica para hoy, miércoles 5 de noviembre

El día de hoy, 5 de noviembre de 2025, Soutomaior se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Se espera que la lluvia sea ligera, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 1 mm en las primeras horas y hasta 4 mm en la tarde.

Las temperaturas se mantendrán relativamente frescas, oscilando entre los 12 y 18 grados . La temperatura más alta se registrará en las primeras horas de la tarde, mientras que por la noche descenderá a unos 13 grados. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando hasta el 91% en la tarde, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es.

El viento soplará del sur y sureste, con velocidades que variarán entre 11 y 29 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en la mañana y la tarde, alcanzando hasta 76 km/h, lo que podría generar condiciones de inestabilidad en la región. Este viento, combinado con la alta humedad, podría dar lugar a una sensación de incomodidad, especialmente para aquellos que planeen actividades al aire libre.

A lo largo del día, se prevén intervalos nubosos con tormentas, especialmente en la tarde, donde la probabilidad de tormenta se incrementa hasta un 85%. Esto podría traer consigo no solo lluvias, sino también descargas eléctricas, por lo que se recomienda precaución a los residentes y visitantes de la zona.

En resumen, el tiempo en Soutomaior para hoy será mayormente cubierto, con lluvias escasas y temperaturas frescas. Se aconseja a la población que tome las precauciones necesarias ante la posibilidad de tormentas y vientos fuertes, y que se mantenga informada sobre las condiciones meteorológicas a medida que avanza el día.

Hoy, 5 de noviembre de 2025, la predicción meteorológica para Pazos de Borbén indica un día mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que la lluvia sea ligera, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 1 mm en las primeras horas. A medida que avance el día, la probabilidad de precipitación se mantendrá alta, alcanzando el 100% en varios periodos, lo que sugiere que es probable que los habitantes de la zona se enfrenten a condiciones húmedas.

Hoy, 5 de noviembre de 2025, Redondela se prepara para un día mayormente nublado, con la posibilidad de lluvias intermitentes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos más críticos, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, y de nuevo entre las 13:00 y las 19:00. Las lluvias serán escasas, pero se espera que en algunos momentos puedan intensificarse, especialmente en la tarde.

El día de hoy, 5 de noviembre de 2025, se prevé un tiempo mayormente cubierto en Vilaboa, con la posibilidad de lluvias intermitentes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia escasa, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco. La temperatura se mantendrá en torno a los 17 grados al inicio del día, descendiendo ligeramente a 15 grados en las horas centrales.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-04T20:52:10.