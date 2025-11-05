El tiempo en Silleda: previsión meteorológica para hoy, miércoles 5 de noviembre

El día de hoy, 5 de noviembre de 2025, Silleda se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Se esperan lluvias continuas, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 5 mm en las primeras horas y hasta 4 mm en la tarde.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 11 y 16 grados . A medida que avance el día, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando un máximo de 15 grados en la mañana y bajando a 12 grados por la tarde. La sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando el 80% en la tarde, lo que podría hacer que el tiempo se sienta más frío de lo que realmente es.

El viento soplará del sur, con rachas que alcanzarán hasta 39 km/h en las primeras horas del día, disminuyendo ligeramente a medida que avance la jornada. Sin embargo, se prevén ráfagas de viento que podrían llegar a 58 km/h en la mañana, lo que podría generar condiciones de incomodidad y hacer que la lluvia se sienta más intensa. La dirección del viento se mantendrá mayormente constante, lo que podría contribuir a la persistencia de las lluvias.

A lo largo del día, se prevé que las tormentas sean una posibilidad real, especialmente en la tarde, con una probabilidad de tormenta del 70% en los periodos de la tarde y la noche. Esto podría traer consigo no solo lluvias, sino también descargas eléctricas, lo que añade un elemento de precaución para quienes planeen actividades al aire libre.

La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y la niebla, especialmente en las horas de la mañana, por lo que se recomienda a los conductores y peatones que tomen precauciones adicionales. A medida que se acerque la noche, las condiciones seguirán siendo inestables, con cielos cubiertos y la posibilidad de más lluvias.

En resumen, el día en Silleda se caracterizará por un tiempo húmedo y fresco, con lluvias persistentes y la posibilidad de tormentas. Es un día ideal para quedarse en casa, disfrutar de una buena lectura o una película, y mantenerse abrigado.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 5 de noviembre de 2025, Forcarei se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con condiciones que se mantendrán durante todo el día. La temperatura oscilará entre los 10 y 15 grados , siendo más fresca en las horas de la tarde.

El día de hoy, 5 de noviembre de 2025, Lalín se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondarán los 15 grados . A medida que avance el día, se espera que las condiciones se deterioren, con la llegada de lluvias que podrían ser intensas en algunos momentos.

Hoy, 5 de noviembre de 2025, Vila de Cruces se prepara para un día mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos más críticos, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, y de nuevo entre las 13:00 y las 19:00. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 6 mm en el periodo más húmedo.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-04T20:52:10.