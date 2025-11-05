El tiempo en Sanxenxo: previsión meteorológica para hoy, miércoles 5 de noviembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Sanxenxo según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 5 de noviembre de 2025, Sanxenxo se verá afectado por un tiempo mayormente nublado y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un ambiente muy nuboso con lluvias que se intensificarán a lo largo del día. Las precipitaciones comenzarán con una ligera lluvia, acumulando hasta 9 mm en las primeras horas, y se prevé que continúen durante la mayor parte del día, con un total estimado de 16 mm.
La temperatura se mantendrá relativamente estable, oscilando entre los 14 y 17 grados . A primera hora, se registrarán 17 grados, descendiendo a 14 grados por la tarde. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad, que alcanzará niveles altos, especialmente en las horas de la tarde, con un 100% de humedad relativa en algunos momentos. Esto generará un ambiente bastante pesado y húmedo, lo que podría resultar incómodo para quienes se encuentren al aire libre.
El viento soplará del sur, con rachas que alcanzarán hasta 44 km/h en las primeras horas del día, disminuyendo ligeramente a lo largo de la jornada. Sin embargo, se espera que las rachas más fuertes se registren en la tarde, alcanzando velocidades de hasta 63 km/h. Esto podría generar condiciones de mal tiempo, especialmente para actividades al aire libre y navegación.
La probabilidad de tormentas es alta, con un 55% de probabilidad en las primeras horas, aumentando a un 80% en la tarde y noche. Esto sugiere que los ciudadanos deben estar preparados para posibles tormentas eléctricas, que podrían acompañar a las lluvias intensas. Las tormentas podrían traer consigo ráfagas de viento más fuertes y descargas eléctricas, lo que podría afectar la seguridad en exteriores.
A medida que avance el día, la situación meteorológica se mantendrá inestable, con intervalos de lluvia escasa y momentos de mayor intensidad. Se recomienda a los residentes y visitantes de Sanxenxo que tomen precauciones, especialmente si planean actividades al aire libre. Es aconsejable llevar paraguas y ropa adecuada para la lluvia, así como estar atentos a las actualizaciones meteorológicas, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente.
El tiempo en otros municipios
El día de hoy, 5 de noviembre de 2025, Bueu se prepara para un tiempo mayormente cubierto y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, se espera que el cielo esté cubierto con lluvia, con una probabilidad de precipitación del 100% en varios periodos del día. Las lluvias serán constantes, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 6 mm en las horas más intensas, especialmente entre las 5 y las 7 de la mañana.
Hoy, 5 de noviembre de 2025, Marín se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas inestables. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con lluvias que se intensificarán a lo largo del día. La probabilidad de precipitación es del 100% en varios periodos, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para un día húmedo y posiblemente tormentoso.
El día de hoy, 5 de noviembre de 2025, Meaño se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias intermitentes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto con lluvia, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 13 y 17 grados , lo que puede resultar en una sensación de frescura, especialmente con la humedad relativa que alcanzará hasta el 100% en algunos momentos.
Esta es la previsión meteorológica en otras localidades
- El tiempo en Bueu: previsión meteorológica para hoy, miércoles 5 de noviembre
- El tiempo en Marín: previsión meteorológica para hoy, miércoles 5 de noviembre
- El tiempo en Meaño: previsión meteorológica para hoy, miércoles 5 de noviembre
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-04T20:52:10.
- Freire modifica el buque para la Armada tras hallar un fallo que afectaba a la navegación
- Mayores y familias se van de sus pisos tras estar siete meses sin ascensor
- Iago Aspas saca del paro a Daimiel y a Guille: la televisiva dupla de la NBA deja de estar 'Los lunes al sol' y se pasa al fútbol
- Casi 600.000 euros de indemnización por una fatal demora en el diagnóstico
- Vigo encenderá las luces de Navidad el 15 de noviembre
- Vecinos de «Vivimos con miedo y no podemos descansar
- Identificado por tirar a la calle una cama, 53 cajas de bebidas, 16 colchones y diez sillas en Sanxenxo
- El TSXG da la razón al Concello de Vigo y le exime de pagar por el concierto de Guns N' Roses