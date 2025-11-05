El tiempo en Sanxenxo: previsión meteorológica para hoy, miércoles 5 de noviembre

El día de hoy, 5 de noviembre de 2025, Sanxenxo se verá afectado por un tiempo mayormente nublado y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un ambiente muy nuboso con lluvias que se intensificarán a lo largo del día. Las precipitaciones comenzarán con una ligera lluvia, acumulando hasta 9 mm en las primeras horas, y se prevé que continúen durante la mayor parte del día, con un total estimado de 16 mm.

La temperatura se mantendrá relativamente estable, oscilando entre los 14 y 17 grados . A primera hora, se registrarán 17 grados, descendiendo a 14 grados por la tarde. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad, que alcanzará niveles altos, especialmente en las horas de la tarde, con un 100% de humedad relativa en algunos momentos. Esto generará un ambiente bastante pesado y húmedo, lo que podría resultar incómodo para quienes se encuentren al aire libre.

El viento soplará del sur, con rachas que alcanzarán hasta 44 km/h en las primeras horas del día, disminuyendo ligeramente a lo largo de la jornada. Sin embargo, se espera que las rachas más fuertes se registren en la tarde, alcanzando velocidades de hasta 63 km/h. Esto podría generar condiciones de mal tiempo, especialmente para actividades al aire libre y navegación.

La probabilidad de tormentas es alta, con un 55% de probabilidad en las primeras horas, aumentando a un 80% en la tarde y noche. Esto sugiere que los ciudadanos deben estar preparados para posibles tormentas eléctricas, que podrían acompañar a las lluvias intensas. Las tormentas podrían traer consigo ráfagas de viento más fuertes y descargas eléctricas, lo que podría afectar la seguridad en exteriores.

A medida que avance el día, la situación meteorológica se mantendrá inestable, con intervalos de lluvia escasa y momentos de mayor intensidad. Se recomienda a los residentes y visitantes de Sanxenxo que tomen precauciones, especialmente si planean actividades al aire libre. Es aconsejable llevar paraguas y ropa adecuada para la lluvia, así como estar atentos a las actualizaciones meteorológicas, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente.

El día de hoy, 5 de noviembre de 2025, Bueu se prepara para un tiempo mayormente cubierto y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, se espera que el cielo esté cubierto con lluvia, con una probabilidad de precipitación del 100% en varios periodos del día. Las lluvias serán constantes, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 6 mm en las horas más intensas, especialmente entre las 5 y las 7 de la mañana.

Hoy, 5 de noviembre de 2025, Marín se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas inestables. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con lluvias que se intensificarán a lo largo del día. La probabilidad de precipitación es del 100% en varios periodos, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para un día húmedo y posiblemente tormentoso.

El día de hoy, 5 de noviembre de 2025, Meaño se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias intermitentes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto con lluvia, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 13 y 17 grados , lo que puede resultar en una sensación de frescura, especialmente con la humedad relativa que alcanzará hasta el 100% en algunos momentos.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-04T20:52:10.