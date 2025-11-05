El tiempo en Salvaterra de Miño: previsión meteorológica para hoy, miércoles 5 de noviembre

El día de hoy, 5 de noviembre de 2025, Salvaterra de Miño se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto con lluvia escasa, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 20 grados , siendo más cálidas en las primeras horas del día y descendiendo a medida que avanza la tarde.

A lo largo de la jornada, la probabilidad de precipitación se mantendrá alta, alcanzando el 100% en varios periodos, especialmente entre las 07:00 y las 13:00 horas. Las lluvias serán intermitentes, con acumulaciones que podrían llegar hasta los 11 mm en las horas más intensas, especialmente durante la tarde. Se prevé que la lluvia se intensifique en algunos momentos, con intervalos nubosos que podrían dar paso a tormentas, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando hasta el 100% en las horas de la tarde, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas relativamente frescas. Este nivel de humedad, combinado con las lluvias, podría hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es.

El viento soplará del sur, con rachas que podrían alcanzar hasta los 73 km/h en las horas más activas del día. Esto podría generar condiciones de inestabilidad, especialmente durante las tormentas, por lo que se recomienda precaución al desplazarse. Las rachas de viento, junto con la lluvia, podrían causar algunos problemas en la circulación y en la seguridad de las actividades al aire libre.

A medida que se acerque la tarde, las condiciones meteorológicas se tornarán más adversas, con un aumento en la probabilidad de tormentas eléctricas. La tormenta podría traer consigo lluvias más intensas y ráfagas de viento que podrían afectar la visibilidad y la seguridad en las carreteras. Se aconseja a los residentes de Salvaterra de Miño que tomen precauciones y eviten actividades al aire libre durante los momentos de mayor inestabilidad.

En resumen, el día de hoy en Salvaterra de Miño se caracterizará por un tiempo húmedo y lluvioso, con temperaturas frescas y un alto riesgo de tormentas. Es un día para mantenerse informado sobre las condiciones meteorológicas y actuar con precaución.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-04T20:52:10.