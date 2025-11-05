El tiempo en Salceda de Caselas: previsión meteorológica para hoy, miércoles 5 de noviembre

Hoy, 5 de noviembre de 2025, Salceda de Caselas se prepara para un día marcado por la inestabilidad meteorológica. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia, lo que se mantendrá durante gran parte del día. Las precipitaciones comenzarán a ser más intensas en la madrugada, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 9 mm en las primeras horas, y se espera que continúen a lo largo de la mañana, con un total de 11 mm pronosticados para el periodo de 08:00 a 14:00.

La probabilidad de precipitación es del 100% en los intervalos de la mañana, lo que indica que es muy probable que los habitantes de Salceda de Caselas se enfrenten a lluvias continuas. Además, la probabilidad de tormenta también es significativa, alcanzando hasta un 70% en las horas centrales del día. Esto sugiere que, además de la lluvia, podrían producirse tormentas eléctricas, especialmente en la tarde.

Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 13 y 20 grados . En la mañana, se espera que la temperatura se mantenga alrededor de los 19 grados, descendiendo ligeramente a medida que avanza el día. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando hasta el 96% en las horas más húmedas. Esto generará un ambiente bastante pesado y húmedo, lo que podría resultar incómodo para quienes deban salir.

El viento soplará del sur, con rachas que alcanzarán hasta los 50 km/h en las primeras horas del día, disminuyendo a medida que avance la jornada. Sin embargo, se prevén rachas de hasta 41 km/h en la tarde, lo que podría contribuir a la sensación de frío, especialmente con la lluvia constante.

A medida que se acerque la tarde, el cielo permanecerá cubierto, con intervalos de lluvia escasa y tormentas. La visibilidad podría verse reducida debido a las condiciones meteorológicas adversas, por lo que se recomienda precaución al conducir y al realizar actividades al aire libre.

En resumen, el día en Salceda de Caselas se caracterizará por un tiempo inestable, con lluvias continuas, alta humedad y viento moderado. Es un día ideal para quedarse en casa, disfrutar de un buen libro o una película, y mantenerse informado sobre las condiciones meteorológicas.

El día de hoy, 5 de noviembre de 2025, O Porriño se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo muy nuboso con lluvias que comenzarán a intensificarse a medida que avance el día. La probabilidad de precipitación es del 100% en varios periodos, lo que indica que es muy probable que los habitantes de la localidad se enfrenten a lluvias continuas.

El día de hoy, 5 de noviembre de 2025, Salvaterra de Miño se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto con lluvia escasa, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 20 grados , siendo más cálidas en las primeras horas del día y descendiendo a medida que avanza la tarde.

El día de hoy, 5 de noviembre de 2025, Tui se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, se espera que el cielo esté cubierto con lluvia, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 19 grados , siendo más frescas hacia la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-04T20:52:10.