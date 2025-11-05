El tiempo en Ribadumia: previsión meteorológica para hoy, miércoles 5 de noviembre

El día de hoy, 5 de noviembre de 2025, Ribadumia se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia, con una probabilidad de precipitación del 100% durante los periodos más críticos del día. Las lluvias serán constantes, aunque se espera que en algunos momentos sean escasas, especialmente en las horas de la tarde.

Las temperaturas se mantendrán relativamente estables, oscilando entre los 14 y 17 grados . A primera hora, se registrarán 17 grados, descendiendo ligeramente a 16 grados en las horas centrales del día y alcanzando mínimas de 14 grados hacia la tarde y noche. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad, que se mantendrá alta, alcanzando hasta el 100% en algunos momentos, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es.

El viento soplará del sur, con rachas que podrían alcanzar hasta los 60 km/h en los momentos más intensos de la tormenta. Esto podría generar condiciones de inestabilidad, especialmente en áreas expuestas. Se recomienda precaución al desplazarse, ya que las ráfagas de viento podrían ser peligrosas, especialmente para vehículos ligeros y en zonas arboladas.

A lo largo del día, se prevén tormentas, con una probabilidad de tormenta que oscila entre el 60% y el 80% en diferentes periodos. Las tormentas podrían venir acompañadas de lluvia intensa, especialmente en las horas de la tarde, lo que podría provocar acumulaciones de agua en las calles y posibles inundaciones en zonas bajas. Es aconsejable estar atento a las alertas meteorológicas y evitar actividades al aire libre durante los momentos de mayor inestabilidad.

La visibilidad podría verse reducida debido a la lluvia y la niebla, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la noche. Por lo tanto, se recomienda a los conductores que extremen las precauciones y reduzcan la velocidad en las carreteras.

En resumen, el día en Ribadumia se caracterizará por un tiempo muy nuboso, con lluvias continuas y tormentas, temperaturas frescas y un viento fuerte del sur. Es un día para mantenerse en casa y evitar salir a menos que sea absolutamente necesario.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-04T20:52:10.