El tiempo en Redondela: previsión meteorológica para hoy, miércoles 5 de noviembre

Hoy, 5 de noviembre de 2025, Redondela se prepara para un día mayormente nublado, con la posibilidad de lluvias intermitentes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos más críticos, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, y de nuevo entre las 13:00 y las 19:00. Las lluvias serán escasas, pero se espera que en algunos momentos puedan intensificarse, especialmente en la tarde.

La temperatura durante el día oscilará entre los 13 y los 19 grados , siendo más fresca en las horas de la mañana y la noche. A medida que avance el día, se prevé que la temperatura se mantenga en torno a los 15 grados, lo que puede resultar en un ambiente algo fresco, especialmente con la humedad relativa que alcanzará hasta el 91% en las horas de la tarde. Esto puede hacer que la sensación térmica sea más baja, por lo que se recomienda llevar ropa adecuada para el tiempo.

El viento soplará del sur, con rachas que alcanzarán hasta los 29 km/h en las primeras horas del día, disminuyendo ligeramente a medida que avance la jornada. Sin embargo, se espera que las rachas se mantengan en torno a los 20 km/h durante gran parte del día, lo que podría contribuir a una sensación de frescura en el ambiente.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que habrá un 55% de posibilidad de tormenta entre las 01:00 y las 07:00, aumentando a un 70% entre las 07:00 y las 13:00. Esto sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones climáticas cambiantes, especialmente en la mañana y la tarde, cuando las tormentas podrían ser más probables.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y aunque la probabilidad de lluvia disminuirá, no se descartan chubascos aislados. La temperatura descenderá a unos 13 grados en las horas nocturnas, y la humedad seguirá siendo alta, lo que podría generar un ambiente algo incómodo para aquellos que planeen actividades al aire libre.

En resumen, el día en Redondela se caracterizará por un tiempo mayormente nublado con lluvias intermitentes, temperaturas frescas y un viento moderado. Se aconseja a los ciudadanos que tomen precauciones y se mantengan informados sobre las condiciones meteorológicas a lo largo del día.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 5 de noviembre de 2025, la predicción meteorológica para Pazos de Borbén indica un día mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que la lluvia sea ligera, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 1 mm en las primeras horas. A medida que avance el día, la probabilidad de precipitación se mantendrá alta, alcanzando el 100% en varios periodos, lo que sugiere que es probable que los habitantes de la zona se enfrenten a condiciones húmedas.

El día de hoy, 5 de noviembre de 2025, Soutomaior se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Se espera que la lluvia sea ligera, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 1 mm en las primeras horas y hasta 4 mm en la tarde.

El día de hoy, 5 de noviembre de 2025, se prevé un tiempo mayormente cubierto en Vilaboa, con la posibilidad de lluvias intermitentes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia escasa, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco. La temperatura se mantendrá en torno a los 17 grados al inicio del día, descendiendo ligeramente a 15 grados en las horas centrales.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-04T20:52:10.