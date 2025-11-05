El tiempo en Pontevedra: previsión meteorológica para hoy, miércoles 5 de noviembre

El día de hoy, 5 de noviembre de 2025, Pontevedra se verá afectada por un tiempo mayormente nublado con lluvias intermitentes a lo largo de la jornada. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de 01:00 a 07:00 y de 07:00 a 13:00, lo que indica que es muy probable que los residentes experimenten lluvias, aunque estas serán de intensidad variable.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 13 y 17 grados . A primera hora, se espera una temperatura de 17 grados, que descenderá gradualmente a 15 grados durante la mañana y alcanzará un mínimo de 13 grados por la tarde. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando hasta el 100% en algunos momentos del día, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es.

La humedad será un factor constante, con niveles que rondarán entre el 84% y el 100% a lo largo del día. Esto, combinado con las lluvias, podría generar un ambiente bastante húmedo y pesado, lo que podría resultar incómodo para algunas personas.

En cuanto al viento, se prevé que sople del sur con velocidades que variarán entre 9 y 39 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 73 km/h en las primeras horas. Esto podría generar un ambiente ventoso, especialmente en áreas abiertas. A medida que avance el día, la intensidad del viento podría disminuir ligeramente, pero seguirá siendo un factor a tener en cuenta.

La probabilidad de tormentas también es significativa, con un 60% de posibilidad entre las 01:00 y las 07:00, aumentando hasta un 85% entre las 19:00 y la 01:00 del día siguiente. Esto sugiere que, además de las lluvias, podrían producirse tormentas eléctricas, lo que podría afectar la movilidad y las actividades al aire libre.

Los ciudadanos de Pontevedra deben estar preparados para un día de clima inestable, con la posibilidad de lluvias continuas y tormentas. Se recomienda llevar paraguas y ropa adecuada para la lluvia, así como estar atentos a las actualizaciones meteorológicas a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-04T20:52:10.