El tiempo en Pontecesures: previsión meteorológica para hoy, miércoles 5 de noviembre

Hoy, 5 de noviembre de 2025, Pontecesures se prepara para un día marcado por la inestabilidad meteorológica. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia, lo que se mantendrá a lo largo de la jornada. Las precipitaciones serán constantes, con un total acumulado que podría alcanzar hasta 12 litros por metro cuadrado en las horas más intensas, especialmente entre las 8:00 y las 12:00.

La temperatura se mantendrá relativamente fresca, oscilando entre los 12 y 16 grados . A primera hora, se espera que la temperatura sea de 15 grados, descendiendo ligeramente a 14 grados en las horas centrales del día. Por la tarde, se prevé un leve aumento, alcanzando los 15 grados nuevamente. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad, que se mantendrá alta, alcanzando el 100% en algunos momentos, especialmente durante la mañana y la tarde.

El viento soplará del sur, con rachas que podrían alcanzar hasta 58 km/h, lo que podría generar una sensación de frío mayor. Las velocidades del viento variarán a lo largo del día, comenzando con 22 km/h en la mañana y aumentando a 24 km/h en la tarde. Este viento, combinado con la lluvia, podría provocar condiciones de incomodidad para quienes se desplacen al aire libre.

La probabilidad de tormentas es alta, con un 80% de posibilidad de que se produzcan en las horas de la tarde. Esto podría traer consigo tormentas eléctricas, que se sumarán a la ya complicada situación meteorológica. Los intervalos nubosos con lluvia escasa también se presentarán, lo que podría dar un respiro momentáneo a las lluvias más intensas, pero no se espera que esto dure mucho tiempo.

Es importante que los residentes de Pontecesures tomen precauciones al salir, especialmente en las horas de mayor actividad de la tormenta. Se recomienda el uso de paraguas y ropa adecuada para la lluvia, así como estar atentos a posibles avisos meteorológicos que puedan emitirse a lo largo del día.

En resumen, el día de hoy en Pontecesures estará marcado por un tiempo inestable, con lluvias continuas, temperaturas frescas y un viento fuerte del sur. La combinación de estos factores hará que sea un día propenso a la incomodidad y a la necesidad de estar preparados para condiciones cambiantes.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-04T20:52:10.